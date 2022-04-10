Son dakika... Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'teki iftar programında polisler, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu - Son Dakika
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Son dakika... Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'teki iftar programında polisler, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu

10.04.2022 09:13
Son dakika... Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'teki iftar programında polisler, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu

Son dakika haberine göre Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'teki iftar programında polisler, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu Muğla'nın Marmaris İlçesi Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Marmaris'te yaşayan şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı il ve ilçe protokolü...

Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'teki iftar programında polisler, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris İlçesi Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Marmaris'te yaşayan şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı il ve ilçe protokolü ile iftar sofrasında buluştu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Siyasi Parti İl Başkanları, il ve ilçe protokolünün yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı iftar programına katıldı. Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın yaptığı dualar ile başlayan iftar programında 450 kişi ellerini semaya kaldırarak dua etti, oruçlarını açtı.

İftar programında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı ve Marmaris'te görev yapan polislerin çalışmalarından olan görüntülerin derlendiği 3 dakikalık video sunumunun ardından Vali Orhan Tavlı kürsüye davet edildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı şehit aileleri ve gazileri selamlayarak başladığı konuşmasında 'Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun bir şekilde yaşandığı yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle hep birlikte beklediğimiz Ramazan ayına bir kez daha hep birlikte erişmenin, kavuşmanın sizlerle birlikte mutluluğu içindeyiz. Siz saygıdeğer konuklarımızla birlikte iftarda buluşmanın mutluluğuyla sizleri sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde birlikte paylaşarak birlikte yaşatmaktır. İçinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda. Polis teşkilatımızın Polis Haftası, Muğla'mızda ve yurdumuzun dört bir yanında büyük bir özveri ve cesaretle çalışan, köklü geçmişi ve geleneği ile Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından olan Emniyet Teşkilatımızın 177. yılı kutlu olsun. Emniyet teşkilatımız, adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretiyle suç ve suçluyla mücadeleden terörle mücadeleye, asayişten trafiğe, en önemli anayasal hak olan yaşam hakkının korunmasına kadar birçok alanda mücadele etmekte görev yapmaktadır. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin ölümsüzleşen abideleri olan aziz şehitlerimiz gönüllerimizde daima yaşayacak, kahramanlıkları asla unutulmayacaktır. Değerli gazilerimiz sizler, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, milletimizin huzur ve güvenini muhafaza etmek için üstün cesaret ve kahramanlık gösterdiniz, vatanımız için kanınızı, canınızı ortaya koydunuz şükranlarımızı sunuyoruz. Muğla'mız da huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Ruhları şad, mekanları cennet olsun " sözlerine yer verdi.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'teki iftar programında polisler, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'teki iftar programında polisler, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu - Son Dakika
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