Son dakika haberi: Osmaniye'de sık kaza yaşanılan kavşağa düzenleme - Son Dakika

Osmaniye'de sıklıkla kazaların yaşandığı Kayseri yolu üzerindeki Cevdetiye, Kastabala Aslantaş yol ayrımı noktasındaki kavşakta düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye-Kayseri yolu üzerince bulunan Cevdetiye, Kastabala Aslantaş yol ayrım kavşağında meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçebilmek için Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, Mersin 5. Bölge Müdürlüğü Teknik Personeli Osmaniye Sorumlusu Süleyman Emre Körkü'den bilgi aldı.

Yol genişliğinin 7 metreden 12 metreye çıkarıldığını ifade eden Körkü, "Kavşağın bağlantı noktasında yol genişliğinin 18 metreye ulaştı. Ayrıca Kadirli yoluna çıkış tarafında, kazaların önlenmesi amacıyla yol kotun 1 metre yükseltildi. Kavşak yaklaşımlarında uyarıcı işaretleme çalışması da yapılacak" dedi.

Kavşakta kazaların çok fazla olduğunu değinen Vali Erdinç Yılmaz'da kazaların önlenmesi anlamında bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. - OSMANİYE