Son dakika haberi... Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak

23.03.2022 09:32
Son dakika haberi... Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak

Son dakika haberler: Kütahya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak.

Kütahya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çöğürler İstasyon Şefliği adının TCDD'nin aldığı kararla "Çöğürler Nazım Bey" olarak değiştirildiğini açıkladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA

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Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya, Şehit, Tren, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak - Son Dakika


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