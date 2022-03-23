Son dakika haberi... Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak - Son Dakika

Kütahya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı Şehit Yarbay Nazım Bey'in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu'nda yaşayacak.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Çöğürler İstasyon Şefliği adının TCDD'nin aldığı kararla "Çöğürler Nazım Bey" olarak değiştirildiğini açıkladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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