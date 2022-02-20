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Son dakika haberi: Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor

20.02.2022 12:07
Son dakika haberi: Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor

Son dakika haberler: Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje alanında incelemeler yaptığı D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni, bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje alanında incelemeler yaptığı D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni, bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür-sanat yatırımlarıyla Gaziantep'i, 'yaşanabilir kentler' sıralamasında her geçen gün üst sıralara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çok önemli bir yatırımı daha Gazianteplilerin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü D.T. Şehitkamil Sahnesi proje alanında Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte incelemede bulundu.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, toplam 10 bin 270 metrekare kapalı alana sahip olacak D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde; 600 kişilik ana salon, 500 metrekare sahne, orkestra çukuru, hareketli sahne, açık amfi, kütüphane, dans ve bale salonu, prova salonları, eğitim odaları, sanatçı hazırlık odaları, giriş-fuaye ve sergi salonu kafeterya, idari bölüm bulunacağını paylaştı.

"Yılın sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz"

Projenin bugüne kadar gelmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "D.T. Şehitkamil Sahnesi inşaatını inceliyoruz. Allah'a şükür, daha önce söz vermiş olduğumuz inşaatımızı başlattık. Şu anda da seri bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Allah'tan bir mani çıkmazsa bu yılın sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan almış olduğumuz destekle Gaziantep'e devlet tiyatrolarının ekibiyle birlikte gelecek olan bu sahnede Şehitkamil Belediyesi olarak bizim yapacağımız şey, Şehitkamil'in adını yaşatacak bir sahneyi oluşturmaktı. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi olarak burada tüm hemşerilerimize hizmet verilecek. Bölgede, gençlerimizin nitelikli bir kütüphaneye ihtiyacı vardı. Özellikle talep gelince bu yönde çalışma başlattık. Burada tiyatronun altındaki yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda da kütüphane çalışmamızı devam ettiriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Amacımız; kazasız, belasız bir an önce bitirip milletimizin hizmetine sunmak. Tüm çalışan arkadaşlarımızın emeğine, yüreğine sağlık. En alt kademesinden en üst kademesine kadar, projenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Murat Özgüler, Şehitkamil, Gaziantep, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor - Son Dakika


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