15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Söke 'de Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, şehitler için dualar okundu.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Söke, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi... Söke'de 15 Temmuz'da Şehitler İçin Dualar Edildi - Son Dakika

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