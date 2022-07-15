Son dakika haberi... Söke'de 15 Temmuz'da Şehitler İçin Dualar Edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Söke'de 15 Temmuz'da Şehitler İçin Dualar Edildi

15.07.2022 12:07
Son dakika haberi... Söke'de 15 Temmuz'da Şehitler İçin Dualar Edildi

Son dakika haberler... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Söke'de Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, şehitler için dualar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Söke'de Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, şehitler için dualar okundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Garnizon Komutan Vekili Fuat Odabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın da katılım sağladığı şehitlik ziyaretinde ilçe protokol üyeleri de yer aldı.

Şehitlerimizin kabirleri başında dualar okunurken, karanfiller bırakıldı. Asri Mezarlıkta bulunan şehilik ziyareti sırasında merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabri de unutulmadı. Katılımcılar Vali Yazıcıoğlu'nun kabrini de ziyaret edip dua okudu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Söke, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Söke'de 15 Temmuz'da Şehitler İçin Dualar Edildi - Son Dakika

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