Son dakika haberi | Vali Şıldak "Devlet olarak kapımız milletimize her zaman açık" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Vali Şıldak "Devlet olarak kapımız milletimize her zaman açık"

14.07.2022 12:50
Son dakika haberi | Vali Şıldak "Devlet olarak kapımız milletimize her zaman açık"

Son dakika yerel haberi... Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kurban Bayramı sonrasında Edremit İlçesinde ziyaretlerine devam ediyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kurban Bayramı sonrasında Edremit İlçesinde ziyaretlerine devam ediyor. Programlarında vatandaşlarla olan samimi sohbetleriyle devletin ilgisini Balıkesirlilere hissettiren Vali Şıldak, görev başındaki personele de ziyaretleriyle motivasyon veriyor.

Vali Hasan Şıldak, ülkemizin hatta dünyanın sayılı oksijen depolarından olan Kazdağları'nı yangınlardan koruyan ve olması muhtemel yangın durumlarında ön saflarda yer alan Edremit İlçesinin Orman ve Jandarma personelini ziyaret etti. Personelin bayramını da kutlayan Şıldak, yangınların yanı sıra trafik ve asayiş konuları başta olmak üzere yaz sezonu insan popülasyonunun arttığı körfez bölgesinde huzuru temin eden Jandarma personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Vali Şıldak Edremit İlçesindeki ziyaretleri Çamcı ve Hacıarslanlar Mahalleleri ile sürdürdü. Mahallelerde yoğun ilgiyle karşılanan Şıldak vatandaşlarla sohbet etti. Buluşmalarda mahalle sakinleri devletin valisinin sürekli alanda ve vatandaşla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Şıldak, "Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını ziyaretler vesilesi ile bizzat yerinde görmüş oluyoruz. Devlet olarak kapımız milletimize her zaman açık, fakat alanda onlarla bir araya gelmekten de mutluluk duyuyorum. Balıkesirli hemşehrimizin zaten devletine saygısı ve sevgisi yüksek seviyede, bu sevgiyi sohbetlerimizde hissetmiş oluyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz Çamcı ve Hacıarslanlar Mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla bir araya geldik, onları dinledik. Vatandaşımızı yerinde dinlemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hasan Şıldak, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Vali Şıldak 'Devlet olarak kapımız milletimize her zaman açık' - Son Dakika

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