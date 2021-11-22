Son dakika haberi: Yangınzede gençler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gitti - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın felaketine maruz kalmış gençler, Anka Kuşları isimli proje kapsamında, Manavgat Belediyesi ve Nef Vakfı'nın organizasyonuyla pazar günü oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gitti.

8 genç, belediye başkan yardımcıları İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Halis Akkaya ile NEF Vakfı Koordinatörü Ercüment Arabacı ve rehber öğretmenleri eşliğinde İstanbul'a hareket etti. Gençler, ilk olarak Galatasaray takımının antrenmanını izleyerek yıldız futbolcularla sohbet etme imkanı buldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de katıldığı İstanbul gezisinde, çocuklar boğaz turu da yaptı. Başkan Şükrü Sözen, İstanbul'da gün boyu gençlerle gezerek, onlarla sohbet etti. Geziden sonra dev derbi için NEF Stadyumuna giden Manavgat'ın Anka Kuşları, Galatasaray-Fenerbahçe maçını büyük bir heyecanla izledi.

"Oldukça heyecanlıydı"

Çocukların sosyal yaşama hızlı adapte olabilmesi ve unutulmaz bir gün yaşamalarını sağlamak amacıyla böylesine anlamlı bir organizasyonu hayata geçirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, " NEF Vakfı'nın değerli yöneticileri ve Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımıza hayatı boyunca unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Dünyanın sayılı derbisi olan dev mücadelede bulunarak o atmosferi yaşamak ve yaşatmak bizler için de oldukça heyecanlıydı. Çocuklarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bizlere" dedi. - ANTALYA