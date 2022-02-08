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Son dakika haberleri! Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız"

08.02.2022 13:22
Son dakika haberleri! Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız"

Son dakika yerel haberi: Personellerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız" dedi.

Personellerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız" dedi.

Birim müdürleri ve personelleriyle bir araya gelerek geçen yılı değerlendiren ve 2022 yılında yapılacak işleri masaya yatıran Başkan Yasin Özlü, son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekibiyle istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Fen İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kadir Kandemir, Birim Müdürü İsa Şağban ve Baki Yeşil katıldı. Başkan Özlü, 2022 yılı üst yapı yatırım planları hakkında ekibinden brifing aldı. 'Yol medeniyettir' düşüncesi ile projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Özlü, "Sağlam işler ve kalıcı işler yaparak ulaşım ağımızı genişleten, hemşehrilerimizin yol konforunu ve güvenliğini artıran Fen İşleri Müdürlüğü ekibimizle 2022 yılı yatırım planlarımızı değerlendirdik. Çok yakında ilçemizin birçok noktasında üst yapı çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Başkan Özlü, bahar aylarının girmesiyle özellikle alt yapısı tamamen yenilenen Barbaros Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına hız vererek, kente yeni prestijli caddeler kazandıracaklarını söyledi. - KOCAELİ

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Fen İşleri Müdürlüğü, Başiskele, Hisarcık, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Başkan Özlü: 'İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız' - Son Dakika


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