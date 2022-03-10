Son dakika haberleri: Başkan Selçuk'tan yem fiyatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Başkan Selçuk'tan yem fiyatlarıyla ilgili açıklama

10.03.2022 16:25
Son dakika haberleri: Başkan Selçuk'tan yem fiyatlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, yem ve süt fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, yem ve süt fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yem fiyatlarının oldukça yükseldiğini ve bu durumdan dolayı hayvan besicilerinin oldukça zor günler yaşadığını ifade eden Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk, besicilere destek verilmesini ve fiyatlarda güncellemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Başkan Zeki Selçuk, "Ulusal süt konseyi süt, yem paritesini düzenlemek üzere ayda bir toplanacaktı. Ancak süt, yem paritesi 1/1 altına düşmesine rağmen Ulusal Süt Konseyi toplanmadığı gibi konu ile alakalı hiçbir açıklamada bulunmadı.

Sektördeki sıkıntıları çözüm bulmadan, görmezlikten gelmek veya ötelemek durumu içinden çıkılamaz bir noktaya ulaştıracaktır. Bir çuval yemin fiyatı 300 TL'yi geçti bu şartlarda üretici hayvanına yem veremez noktaya gelmiştir. Süt veren hayvanlar kesilmeye devam ediyor. Hayvancılıktan büyük zarar eden üretici, süt veren hayvanlarını kesmeye devam ediyor. Buna bağlı olarak ülkedeki hayvan varlığı küçümsenmeyecek derecede azalmıştır. Tedbirler alınmaz, üretici yem sanayicisine ezdirilirse kesilecek hayvan kalmayacaktır. Günün sonunda, Amerika ve Avrupa'dan canlı ne kadar hastalıklı hayvan, karkas ve süt tozu varsa büyük paralarla ülkemize enjekte edilecektir.

Buzağı desteklemelerinde büyük oranda hak kaybına sebep olan üreme parametresi şartının kaldırılması gerektiğini, soğutulmuş çiğ süt desteğini 0,2 kuruştan 0,6 kuruşa yükseltilmesini istiyoruz.

Yeni atanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin tecrübeli ve vizyoner kişiliği ile sektörün sıkıntılarına çözüm üreteceğini umut ediyoruz, kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Başkan Selçuk'tan yem fiyatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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