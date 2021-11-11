Son dakika haberleri! Batman'da teröre lanet, şehide saygı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

- Batman'da teröre lanet, şehide saygı yürüyüşü düzenlendi

BATMAN - Batman'da bir araya gelen 10 STK temsilcileri öncülüğünde yüzlerce kişinin katılımıyla teröre lanet, şehide saygı yürüyüşü düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkilerini göstermek ve terörü kınamak için Batman Atatürk Parkında bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve şehit yakını, üzerinde 'Kahrolsun PKK', 'Bizleri bölemezsiniz', 'Bizler kardeşiz' gibi yazılar bulunan pankartlar ve Türk bayrağıyla kısa bir süre yürüyüş düzenleyerek basın açıklamasında bulundu. Toplanan kalabalık ve Batman Şehit ve Gazi Aileleri Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, vatan için canını feda edenlere herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirterek, terör yandaşlarıyla kol kola yürüyenlerin şehit yakınlarına ağza alınmayacak küfürler etmeye kadar alçaldıklarını ve cesaret bulduklarını gördüklerini söyledi. Çelik, "Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı ve milletimizi korumak uğruna ve bu uğurda canlarını feda edip aramızdan ayrılan ama kalbimizin tam ortasında yer olan aziz şehitlerimize yapılan saygısızlıkları bundan önce nasıl kabul etmediysek bundan sonra da kabul etmeyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi, tereddütü olmasın. Şehit ve gazi yakınları olan bizler, kutsal olan değerlerimizden vatan, bayrak ve ezan uğruna hiç çekinmeden şehadete yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olması. Milletin vekil olarak büyük meclise gönderdiği ve milletin vekili olduğunu iddia eden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınımıza yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Bu edepsizlik ve saygısızlık tüm şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve aziz milletimize yapılmıştır. Sizlere soruyorum milletin vekili millete küfreder mi? Milleti için canını feda eden aziz şehitlerimize dil uzatır mı? Bunu yapan milletin vekili olabilir mi? Bu vekil, şehit yakınlarımızdan, gazilerimizden ve milletimizden özür dilemesi gerekirken kalkıp sadece genel başkanından özür dilemektedir. Bu ne cüretkarlık, ne utanmazlık ne haysiyetsizliktir" dedi.

"Bu cesareti bebek katillerinden mi buluyorsunuz"

Bu yapılanların hiç bir şekilde kabul edilmeyeceğini söyleyen Çelik, "Sizlere soruyorum, bu cesaret bebek katili PKK terör örgütü ve onların yandaşı arka bahçesi olan HDP ile ittifak kurulduğundan mıdır? Vatanımızın ve milletimizin ekmeğini yiyip suyunu içeceksin, vergilerimiz ile maaş alacaksınız, utanmadan binlerce vatandaşımızın, askerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın kanını elinde bulunan terörist Öcalan'a sayın diyeceksin, 6-8 Ekim olaylarında yönlendirmelerle olayın fitilini ateşleyen terörist Demirtaş'ın kitap reklamını yapacaksınız, Devlet, bayrak, ezan karşıtı kim varsa onlarla ittifak kuracaksınız, ondan sonra kalkıp vatandaşımıza şehidimizin yakınına ağza alınmayacak küfürler edeceksiniz öyle mi? Bu millet yapılan hiçbir ihaneti unutmaz. Canı pahasına olsa cevabını verir. Bunu görmek isterseniz FETO çetesinin halk tarafından nasıl dize getirildiğini, 15 Temmuz gecesini hatırlamanızı tavsiye ederiz" diye konuştu.

"Sözde kadın savunucuları sizlerin sesi neden çıkmıyor"

Konuşmasında kadın savunucularına da seslenen Çelik; "Ayrıca ey kadın hakları savunucuları olduğunu iddia eden zatlar siz neredesiniz, neden sesinizi çıkarmıyorsunuz. Bir şehit ailesine, bacısına yapılan bu hadsiz açıklama sizin değerlerinize hakaret değil midir? Bu vekili yüce milletimize ve gazi meclisimize havale ediyor, gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir şahsın yer alması tüm şehit ve gazi ailelerini yaralamakta ve rencide etmektedir. Bir an önce istifasını talep ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık sıhhatli bir hayat diliyoruz. Terör örgütleri, savunucuları ve destekçilerini de lanetliyoruz. Şanlı milletimiz, kadim Devletimiz hiçbir zaman bu ihanetleri unutmayacaktır ve affetmeyecektir" şeklinde konuştu.