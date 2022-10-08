Son dakika haberleri... Gölcük Belediyesi "Genç Belediye" ödülünü kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gölcük Belediyesi "Genç Belediye" ödülünü kazandı

08.10.2022 13:31
Son dakika haberleri... Gölcük Belediyesi "Genç Belediye" ödülünü kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gölcük Belediyesi, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde "Genç Belediye" ödülüne layık görüldü.

Gölcük Belediyesi, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde "Genç Belediye" ödülüne layık görüldü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca 5-9 Ekim'de Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festivali" devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı festivale, Gölcük Belediye Belediyesi de yerini alarak ilçede gençlere yönelik yapılan hizmetlerini tanıttı. Festivalde; Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerinin başvurduğu ve yüzlerce projenin yarıştığı yarışmada Gölcük Belediyesi, "Gençlere Değer" başlığı altında gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle "Genç Belediye" ödülüne layık görüldü. Festivale katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Genç Belediye" ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin elinden aldı. Genç Belediye ödülünün gurur verici olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerinin başvurduğu ve yüzlerce projenin yarıştığı yarışmada, 'Genç Belediye' ödülünü kazandık. Kültür, sanat ve spor kenti Gölcük hedefimizle, gençlerimize yönelik proje ve çalışmalarımıza bundan sonra da şevkle arttırarak devam edeceğiz" dedi.

Gölcük Belediyesi standında gençlere beden eğitimi bölümü ve POMEM sınavlarına hazırlık kursları, Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphane, Değirmendere Yalı Evleri Kütüphanesi, Gölcük Sanat Galerisi Kütüphanesi, 3D Yazıcı Atölyesi, Gölcük Belediyespor, Öğrencilerin Bireysel ve Sosyal Gelişimini Destekleme Projesi, müzeler, sosyal ve kültürel tesisler, ilçedeki kültürel, sportif ve sosyal faaliyetler ayrıntılı şekilde ziyaretçilere tanıtılıyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Gölcük Belediyesi 'Genç Belediye' ödülünü kazandı - Son Dakika

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