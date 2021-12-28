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Son dakika haberleri! Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde buluşacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde buluşacak

28.12.2021 15:33
Son dakika haberleri! Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde buluşacak

Son dakika haber... Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümünde organize edeceği "Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü" ve etkinliklere hazırlanıyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümünde organize edeceği "Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü" ve etkinliklere hazırlanıyor.

Mersin'in sembolü haline gelen Zafer Yürüyüşü'nde bu yıl da birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesi verilecek. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kentimizin Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünü kutlamak üzere, milli mücadele ruhu ve gururuyla 3 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'da 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüzde bir araya geliyoruz" dedi.

Geçen yıl 3 Ocak'da pandemi nedeniyle bir arada olamadıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu yıl hemşehrilerimizle omuz omuza vererek zaferimizi taçlandıracağız. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü sabahı saat 08.00'da Toroslar Belediyemiz önünden başlayacak olan 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'nde herkesi tek yürek, tek nefes olmaya davet ediyoruz. Marşlar ve mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın önemli projelerinden biri olan Buluklu Mahallesi'ndeki eski konak da "Kuvayi Milliye Karargahı" olarak restore edildi. Kuvayi Milliye Karargahı'nın açılışı ise kurtuluşun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2 Ocak 2022 Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin altın sayfalarına yazılan Kurtuluş Savaşı'nda Mersin mücadelesinin önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "3 Ocak, destansı bir mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Nice zorluklara kahramanca göğüs germiş, hiçbir koşul altında vatanını terk etmemiş ve kanının son damlasına kadar mücadele etmiş olan atalarımızın mirasını, bugün dahi, gururla omuzlarımızda taşıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözünden hareketle milli mücadelemizin destansı hikayesini, şehit ve gazilerimizin anısına, tüm detaylarıyla tek bir çatı altında bir araya getiriyoruz. Milli mücadele kahramanlarımızdan devraldığımız inanç ve heyecanla, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünde Kuvayi Milliye Karargahımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı, bu değerli günün bir parçası olmak üzere açılışımıza bekliyoruz" diye konuştu.

3 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılacak Zafer Yürüyüşü'nün ardından kutlamalar, saat 15.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımının gösterisiyle devam edecek. Toroslar Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneği'nin (MEYAD) birlikte düzenlediği '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu' konulu şiir yarışmasının ödül töreni de yine aynı gün saat 18.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 3 Ocak şiir dinletisinin ardından, Türkiye'nin 14 ilinden toplam 58 eserin katıldığı yarışmada dereceye giren şairlere ödülleri takdim edilecek. Kutlamalar, MTSO Anadolu Lisesi ve Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin birlikte hazırladığı, 6 Ocak Perşembe günü saat 11.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Mersinlilere sunacağı '3 Ocak Oratoryo ve Drama Gösterisi" ile son bulacak. - MERSİN

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Toroslar Belediyesi, Toroslar, Mersin, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Mersinliler, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde buluşacak - Son Dakika


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