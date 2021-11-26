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Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı

26.11.2021 16:59
Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mezitli Belediyesi, Mehmet Altunören Gençlik Merkezinde hizmete giren Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin açılışını törenle gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi, Mehmet Altunören Gençlik Merkezinde hizmete giren Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin açılışını törenle gerçekleştirdi.

Mehmet Altunören Gençlik Merkezinde hizmete giren Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin açılışı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Açılışa katılanlar, hediye olarak getirdikleri kitapları özel olarak oluşturulan 'kadın' temalı kitaplığa yerleştirdi.

Açılışta konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, şiddetin önüne geçmek için söz yerine eyleme geçmek gerektiğini belirterek, "Artık kadına olan şiddet insanlığa ihanettir. Bizler susmadan mücadeleye devam etmeliyiz. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizler birlik olmazsak hiçbir şeyi başaramayız" dedi.

Mezitli Solinova Üretici kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör de "Şiddeti önlemek mümkün. Şiddet; şiddete uğrayanın kimliğine bakılmaksızın karşı çıkılırsa, şiddeti ortaya çıkaran kişinin uzaklaştırılması sağlanabilirse, mağdur olan kişinin gerekirse kimlik bilgileri dahil değiştirilebilirse, sağlık ve psikolojik destek ücretsiz sağlanabilirse ve daha da önemlisi kurumlar şiddeti önleme konusunda inisiyatif alabilirse, medya da şiddeti teşvik edecek biçimde bir tavırdan vazgeçerse tamamen önlenebilir" diye konuştu.

"Şiddet son buluncaya kadar mücadele edeceğiz"

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise daha önce Kadın Danışma Merkezi olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Tarhan, "Ulaşım açısından daha merkezi bir yerde olması, sadece kadınlara değil, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hitap edebilmesi amacıyla Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi olarak modern binasında yeniden hizmete girmesini sağladık. Kadına şiddet konusunda belirli bir yol aldık. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok sözleşmeye imza attık ve uygulamaya başladık. Türkiye'de Eşitlik Birimini kuran birkaç belediyeden birisiyiz. Kapsayıcı, katılımcı hedefe yönelik çalışma yapacağız. Herkese hitap edeceğiz ama herkes de destek verecek. Mezitli'de ilk defa kadınlarımızla ve sendika işçileri omuz omuza yürüdü. Bunu her alanda yaygın hale getireceğiz. Kadınlarımız her alanda aktif olarak yer alacak. Gerçekten bu işe inanmış insanlarla şiddet son buluncaya kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplumsal Cinsiyet Uzmanı ve Mezitli Belediyesi Cinsiyet Eşitliği Birimi Sorumlusu Burcu Şanlı yönetiminde hizmet verecek olan Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde; Mersin Barosu, Akdeniz Psikolojik Danışmanlık Merkezi, cinsiyet, yaş, medeni durum ya da sosyoekonomik açıdan herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkese yönelik psikolojik ve hukuki destek verilecek. Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Psikolog Ümit Anşin de merkeze başvuran kadın ve çocuklara destek verecek. - MERSİN

Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı
Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı
Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı
Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı

Kent Konseyi, Neşet Tarhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Mezitli'de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı - Son Dakika
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