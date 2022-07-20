Öz İplik İş Sendikası saldırıya uğrayan işçiye sahip çıktı

Boş araziye götürülerek darp edilen tekstil işçisi şikayetçi oldu

KARABÜK - Öz İplik İş Sendikası Karabük İl Başkanlığı, sendika üyesi tekstil işçisi Zekeriya Çakır'ın darp edilmesini kınadı.

Karabük'te tekstilde çalışan Zekeriya Çakır (36), iddiaya göre TEKSİF Sendikası'nda görevli bulunan şahıslar tarafından araçla alınarak boş araziye götürüldü. Burada tehdit edilen Çakır, araçtan indirilerek darp edildi. Saldırganların daha sonra serbest bıraktığı Çakır, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öz İplik İş Sendikası Karabük İl Başkanı Yavuz Bayıryol, basın açıklaması düzenleyerek üyelerine gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Saldırıya uğrayan Zekeriya Çakır'ın yanında olduklarını belirten Bayıryol, "Emekçilerle var olmuş güzel ilimiz ne yazık ki kendini bilmez bir zorbanın çirkinliğine sahne olmuştur. Karabük'te kurulu bulunan Gürmen Tekstil-Ramsey'de çalışan üyemiz, yalan söylenerek, iyi niyeti suistimal edilerek evinden çıkarılmış, darp ve tehdit edilmiştir. Bu çirkinliği şiddetle kınıyoruz. Elbette kendini bilmez bu zorbanın yaptığı yanına kar kalmayacaktır. TEKSİF Sendikası'nda görevli olan kişi veya kişilerin içinde bulunduğu 06 plakalı araç ile dışarıdan organize edildiği ortada olan bu çirkin girişimle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişi ve kişiler, yüce yargı önünde hesabını verecektir" dedi.

"Üyemize yapılan saldırı emek mücadelesine saldırıdır"

Öz İplik İş Sendikası'nın uzun mücadele sonrası örgütlendiği Gürmen Tekstil'de bir süredir gerçeğe uymayan söylemlerle, yanlışlarla yürütülen saldırıların boşa çıktığını ifade eden Bayıryol, şunları söyledi:

"Darp edilen üyemizin daha önce TEKSİF Sendikası'na üye iken, malum sendikanın gerçek dışı söylem ve yanlışlarını fark edip Öz İplik İş'e üye olması ve böyle bir saldırıya maruz kalması tesadüf değildir. Darp eden şahısın TEKSİF Sendikası'nda görevi bulunmaktadır. Sendikamızın işçiler tarafından tercih edilen sendika olması gerçeğini örtme çabası içinde olanlar tarafından maalesef bu çirkin olay gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin her bir köşesinde irtifa kaybedenlerin çırpınışları, doğrudan uzak çarpıtmalarına emekçiler pirim vermemiştir. Gözünü hırs bürüyen kişiler sonunda işi zorbalığa dökmüşlerdir. Üyemize yapılan saldırı emek mücadelesine saldırıdır. 43 bin Öz İplik İş Sendikası'nın üyesi ve bütün gerçek emekçi kardeşlerimizle birlikte arkadaşımızın arkasındayız."

Olayı anlatan Öz İplik İş Sendikası üyesi Zekeriya Çakır, tanımadığı bir numaradan kendisinin arandığını kaydederek, "Arkadaşımın oraya gideceğimizi ve 5 dakika görüşme yapacaklarını söyledi. O arkadaşımı aradım ulaşamadım. Daha sonra ulaşamadığım arkadaşımın tanıdığı diye otomobile bindim. Soğuksu Mahallesindeki yurdun arkasında Soner D. isimli şahıs bindi arabaya. Ben Kayabaşı Mahallesi'ndeki arkadaşımın yanına gidiyoruz zannederken onlar beni 200 Evler'e getirdiler. Oradan da bir kişiyi alıp Cevizkent'in yukarısındaki boş araziye götürdüler" dedi.

Arabadan indikten sonra tanımadığı şahsın soru sorduktan sonra kendisine saldırdığını söyleyen Çakır, "Ben yıkılmayınca Soner D. isimli şahıs ayağıma vurdu. Yere yıkılınca Sinan Albas isimli arkadaşım üzerime atlayarak beni savundu" diye konuştu.

Çakır, evden çıktığı sırada eşini kendisine ulaşamadığı durumda polise haber vermesi gerektiğini tembihlediğini söyledi. Sinan D.'nin kendisine pala göstererek sendikadan istifa etmesi yönünde tehditlerde bulunduğunu aktaran Çakır, ailecek bu olay sonrası yıprandıklarını belirtti.

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