Bolu 'da öğle namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Bartın 'da maden kazasında ölen 41 işçi için dua ettikten sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kaynak: İHA

Bartın, Bolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri | Patlamada ölen maden işçileri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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