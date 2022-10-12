Son dakika haberleri! Rusya, Kırım Köprüsü şüphelisi 8 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Rusya, Kırım Köprüsü şüphelisi 8 kişiyi gözaltına aldı

12.10.2022 10:42
Son dakika haberleri! Rusya, Kırım Köprüsü şüphelisi 8 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haber... Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlama ile ilgili olduğu gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlama ile ilgili olduğu gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmıştı. Putin'in "terör saldırısı" olarak tanımladığı olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), patlama ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada patlamanın doğrudan Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Direktörlüğü tarafından organize edildiği ifade edilerek, "Kırım Köprüsü'ne yapılan terör saldırısının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Direktörü Kirilo Budanov'a bağlı çalışanlar ve ajanları vardı" denildi.

Açıklamada saldırının detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, "22 bin 770 kilogram ağırlığında patlayıcı bir inşaat polietilen filmi ile rulolar halinde 22 palette kamufle edildi" denilirken patlayıcıların geçtiğimiz Ağustos ayında önce Bulgaristan'a ardından Gürcistan üzerinden Rusya'ya bağlı Krasnodar kentine getirildiği aktarıldı. Faillerin kendisini İvan İvanoviç takma ismiyle tanıttığı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın sonunda yakalanan kişi sayısıyla ilgili verilen bilgide, "Suçun planlamasına katılan 5 Rusya vatandaşı ile Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı. Saldırı ile ilgili soruşturma devam ederken yabancı ülke vatandaşları da dahil tüm faillerin Rusya Federasyonları yasalarına göre yargılanacak" denildi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili Rusya'da 8 kişinin gözaltına alındığını açıklandı Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili Rusya'da 8 kişinin gözaltına alındığını açıklandı Bulgaristan, Kırım köprüsünün imhasında dahli olmadığını bildirdi Bulgaristan, Kırım köprüsünün imhasında dahli olmadığını bildirdi
Kaynak: İHA

Kırım, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Rusya, Kırım Köprüsü şüphelisi 8 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
12:43 Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır
12:43 Bakan Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinde tapuların verileceği tarihi açıkladı
12:38 Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "zam" iddialarına yanıt: Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor
12:41 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:27 Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl önce talimat vermişti! Cezaevi ziyareti öncesi 1 günde boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 13:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Rusya, Kırım Köprüsü şüphelisi 8 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement