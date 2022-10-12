Son dakika haberleri! Rusya, Kırım Köprüsü şüphelisi 8 kişiyi gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlama ile ilgili olduğu gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmıştı. Putin'in "terör saldırısı" olarak tanımladığı olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), patlama ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada patlamanın doğrudan Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Direktörlüğü tarafından organize edildiği ifade edilerek, "Kırım Köprüsü'ne yapılan terör saldırısının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Direktörü Kirilo Budanov'a bağlı çalışanlar ve ajanları vardı" denildi.

Açıklamada saldırının detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, "22 bin 770 kilogram ağırlığında patlayıcı bir inşaat polietilen filmi ile rulolar halinde 22 palette kamufle edildi" denilirken patlayıcıların geçtiğimiz Ağustos ayında önce Bulgaristan'a ardından Gürcistan üzerinden Rusya'ya bağlı Krasnodar kentine getirildiği aktarıldı. Faillerin kendisini İvan İvanoviç takma ismiyle tanıttığı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın sonunda yakalanan kişi sayısıyla ilgili verilen bilgide, "Suçun planlamasına katılan 5 Rusya vatandaşı ile Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı. Saldırı ile ilgili soruşturma devam ederken yabancı ülke vatandaşları da dahil tüm faillerin Rusya Federasyonları yasalarına göre yargılanacak" denildi. - MOSKOVA