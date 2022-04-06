Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

06.04.2022 10:53
Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

Son dakika haber... Selim'de üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı buğday dağıtımı yapıldıKars İl Tarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kars Valiliği tarafından finanse edilen "Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Selim'de üreticilerine tahsis edilen...

Selim'de üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı buğday dağıtımı yapıldı

Kars İl Tarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kars Valiliği tarafından finanse edilen "Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Selim'de üreticilerine tahsis edilen yüzde 50 hibeli sertifikalı buğday tohumlar, üreticilere ulaştırılmaya başladı.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, üreticilere buğday tohumlarını vererek bereketli bir sezon geçirilmesi dileklerinde bulundu. - KARS

Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı
Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

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40 ton tohum dağıtıldı 40 ton tohum dağıtıldı Çiftçilerin bahar mesaisi başladı Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Buğday, Tarım, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı - Son Dakika


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