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Son dakika haberleri! Tahranlı çocukların salgında çizdiği resimler 2 yıl sonra sergide buluştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tahranlı çocukların salgında çizdiği resimler 2 yıl sonra sergide buluştu

09.01.2022 00:57
Son dakika haberleri! Tahranlı çocukların salgında çizdiği resimler 2 yıl sonra sergide buluştu

Son dakika haber... İran'ın başkenti Tahran'da "Salgın sanat için engel değil" sloganıyla çocukların 2 yıl boyunca çizdiği eserlerden oluşan "Rengin Düşü" adlı resim sergisi kapılarını açtı.

İran'ın başkenti Tahran'da "Salgın sanat için engel değil" sloganıyla çocukların 2 yıl boyunca çizdiği eserlerden oluşan "Rengin Düşü" adlı resim sergisi kapılarını açtı.

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan resim öğretmeni Nesim Hacıhasan, korona virüs salgınında yaşanan zorlu sürecin daha kolay atlatılmasını hedefleyerek "Salgın sanat için engel değil" sloganıyla kendi evinde çocuklara resim dersi verdi. 5-13 yaş aralığındaki 25 öğrencinin elinden 2 yılda çıkan toplam 80 resim, "Rengin Düşü" adlı resim sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Salgın sürecinde yalnızlık hissi ve yaşadığı zorluklar bu serginin oluşmasını sağladı"

Ders verdiği çocukların iki yılda yaptıkları resimlerle sergi açan Nesim Hacıhasan, "Bu 2 yıllık salgın sürecinde çocukları resimle tanıştırmaya çalıştık. Bu sergide ise 5 ile 13 yaş aralığındaki çocukların 2 yıllık süreç içerisinde yaptıkları resimleri sergiliyoruz. Resimler akrilik ve guaj boya tekniği ile tuval üzerine yapıldı" dedi.

Hacıhasan, çocukların resim yaparak salgın sürecini daha kolay atlattıklarını söyleyerek, "Benim ve çocuklar için değerli olan, salgın sürecinde çocukların resim yapmaya yönelmesi oldu. Salgın sürecinde yalnızlık hissi ve yaşadığı zorluklar bu serginin oluşmasını sağladı. Çocuklar kendi dünyalarını bu süreçte resim yoluyla aktardılar ve bu onlara iyi geldi" ifadelerini kullandı.

"Resim yapmak, söylemek istediklerimi çizmemi ve bu zorlu süreçte de iyi hissetmemi sağladı"

Sergide resimleri sergilenen 13 yaşındaki İnana Mehrian, "5 yaşından bu yana Nesim Hacıhasan'dan ders alıyorum. Korona virüs sürecinde resim yapmanın değerini, fırçamı tuval üzerinde gezdirmenin verdiği mutluluğun ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Resim yapmak, söylemek istediklerimi çizmemi ve bu zorlu süreçte de iyi hissetmemi sağladı" dedi.

"Sanat ile meşgul olması salgın sürecinde onu çok rahatlattı"

İnana Mehrian'ın annesi ise, "Son 2 yılda korona virüs nedeniyle kızımın çok sosyal aktivitesi yoktu. Sanat ile meşgul olması salgın sürecinde onu çok rahatlattı. Tüm zorluklara rağmen kızım resim yaparak olumlu hislerini korudu ve duygularını kontrol etmeyi öğrendi" şeklinde konuştu. - TAHRAN

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Koronavirüs, Tahran, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Tahranlı çocukların salgında çizdiği resimler 2 yıl sonra sergide buluştu - Son Dakika


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