Son dakika: Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor - Son Dakika
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Son dakika: Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor

23.02.2022 14:23
Son dakika: Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor

Son dakika gelişmesine göre Daha önce Özbekistan, Karadağ, Tacikistan ve Libya'daki itfaiyecilere eğitim veren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, TİKA ortaklığıyla Gambiya Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde itfaiyecilik faaliyeti yürüten itfaiyecilere de eğitim verdi.

Daha önce Özbekistan, Karadağ, Tacikistan ve Libya'daki itfaiyecilere eğitim veren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, TİKA ortaklığıyla Gambiya Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde itfaiyecilik faaliyeti yürüten itfaiyecilere de eğitim verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı, ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir İtfaiyesinin, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde itfaiyecilik faaliyeti yürüten itfaiyecilere yönelik verdiği eğitim, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ortaklığı ile gerçekleştirildi. "Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri" kapsamında yaklaşık bir hafta süren eğitimlerde Gambiyalı itfaiyecilere; yanma-yangın bilgisi, itfaiye araç ve malzeme bilgisi, trafik kazalarına müdahale, yangın güvenliği, belediyelerde afet yönetimi ve ilk yardım dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi daha önce de; Özbekistan, Karadağ, Tacikistan ve Libya'daki itfaiyecilere eğitim vermişti - KONYA

Son dakika: Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor
Son dakika: Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor
Son dakika: Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor

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Özbekistan, Karadağ, Libya, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Konya İtfaiyesi farklı ülkelere model oluyor - Son Dakika


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