Son Dakika | Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek - Son Dakika
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Son Dakika | Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek

18.03.2022 12:09

Son dakika yerel haberi: Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek Öğrenciler, şehitlikler için gül yetiştirdi Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yetiştirdikleri fidanlarla, ilçedeki şehitlikleri gül bahçesine çevirecek.

Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek

Öğrenciler, şehitlikler için gül yetiştirdi

BURSA - Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yetiştirdikleri fidanlarla, ilçedeki şehitlikleri gül bahçesine çevirecek. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şehitler için gülfidanı yetiştirip anlamlı bir projeye imza atan öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Şehit kabirlerini gül bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen anlamlı proje, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün yıl dönümün de taçlandırıldı. Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hikmet Sezer'in öncülüğünde 'Gönüllere Dokunuyoruz' projesiyle öğrenciler okul bahçesinde gül fidanı yetiştirdi. Öğrenciler Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla gül fidanlarını ilçede yatan şehitliklere dikerek gül bahçesine dönüştürmeyi hedefliyor. Projeyi çok anlamlı bulduğunu ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bizde okul bahçesine diktiğimiz gül fidanı ile projeye destek verdik. Toplumun ortak değeri olan devlet adamı, yazar ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için hayata geçirilen projenin hem topluma hem de öğrencilere manevi anlamda önemli kazanımlar sağlayacak. Okul Müdürümüz Cengiz Çarkacı, Edebiyat Öğretmeni Hikmet Sezer ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer, "Geçen yıl bu okula tayin olduktan sonra Okul Müdürümüz Cengiz Çarkacı ile istişare edip gül projesini devam ettirmek istedik. Önceki görev yaptığım yerlerde de bu tarz çalışmalar yapmıştım. Bu köklendirdiğimiz gül fidanlarını bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferiyle dolasıyla Mustafakemalpaşa'daki şehit kabirleri başta olmak üzere kamu kurumlarına ve milli eğitimin diğer kurumlarına hediye etmeyi planlıyoruz" dedi.

2003-2004 yıllarında arasında görev yaptığı okulda okuttuğu bir öğrencisinin Suriye'nin kuzeyinde şehit olduğunu belirten Hikmet Sezer, "O günden itibaren kendimi vefa noktasında çok sorumlu hissetmeye başladım. Bu şekilde boş zamanlarımızda öğrencilerimizle hem toplum yararına hem de farkındalık oluşması açısından şehitlerimizi de ön plana koyarak aynı zamanda öğrencilerimizde de bu bilincin oluşması anlamında boş zamanlarımızı değerlendirip iyi örnek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'Gönüllere Dokunuyoruz' adını verdikleri projenin resmi onay sürecinin ardından geçen yıl haziran ayında hayata geçirildiğini ifade eden Hikmet Sezer, "Özellikle emek veren gönüllü öğrencilerimi canı yürekten tebrik ediyorum. Biz gençlerimizle birlikte olduğumuz müddetçe, güzel örnekler teşkil edebildiğimiz müddetçe, Türkiye'nin aydınlık yarınları çok yakın" dedi.

Son Dakika | Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek
Son Dakika | Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek
Son Dakika | Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Mustafakemalpaşa'daki şehitlikler gül bahçelerine dönüşecek - Son Dakika


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