Son dakika: Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu mezarı başında dualarla anıldı

Son dakika haberi: Beşiktaş Vodofone Park Stadyumu'nda 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan 3. sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu Zonguldak'ta mezarı başında dualarla anıldı.

Beşiktaş Vodofone Park Stadyumu'nda 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan 3. sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu Zonguldak'ta mezarı başında dualarla anıldı. 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu şehit oluşunun 5. yıl dönümünde unutulmadı. Şehit Karakurdu için mezarı başında tören düzenlendi. Törene Zonguldak İl Emniyet Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, şehit Vefa Karakurdu'nun devre ve mesai arkadaşları katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Karakurdu için Kur'an-ı Kerim okunarak dualarla edildi. - ZONGULDAK

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi

Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla

Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz