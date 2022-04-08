Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı

08.04.2022 17:07
Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı

Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende şehit polis memurları dualarla anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende şehit polis memurları dualarla anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kemer Mezarlığı'ndaki polis ve jandarma şehitliği ziyaret edildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Er şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından şehitler için dua edildi. Polis şehitliğindeki törenin ardından jandarma şehitliğini de ziyaret eden protokol üyeleri şehit ailelerine başsağlığı dileyerek bir süre sohbet etti.

Törene, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Er, emniyet şube müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. - AYDIN

Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı
Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı
Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı
Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı
Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı
Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı

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Polis, Şehit, Kemer, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı - Son Dakika


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