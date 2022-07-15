Sonrasında Kaymakam Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş beraberindeki heyet ile birlikte Şehit Ekrem Çimen'in annesi Cemile Çimen'i ziyaret etti. 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde cuma namazı öncesi Yenicami Camisinde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. - MANİSA

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamı Ali Yıldırım ve ilçe protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 1993 yılında şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in Terziler mahallesinde bulunan kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika: Selendi'de şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

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