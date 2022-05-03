Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika
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Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı

03.05.2022 14:06
Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı

Son dakika haber... Susuz'da Jandarma Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Susuz'da Jandarma Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kars'ın Susuz ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ramazan Bayramı'nda şehit mezarlarını ziyaret ederek bayraklarını değiştirdi. Şehitler için dua eden jandarma daha sonra ilçede bulunan

Jandarma sırasıyla Şehit Jandarma Komando Er Yücel Urun'un mezarı ve ailesi, Kıbrıs Gazisi Piyade Er Nurettin Mengüloğul ve Şehit Jandarma Onbaşı Allahverdi Mengütay'ın ailesi ziyaret ederek, ailelerin bayramı kutladı. Bir süre ailelerle sohbet eden jandarma daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti. - KARS

Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı
Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı
Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı
Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Jandarma, Susuz, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika


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