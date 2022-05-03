Son dakika: Vali Bilmez'den şehit mezarlarına ve hastalara bayram ziyareti - Son Dakika
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Son dakika: Vali Bilmez'den şehit mezarlarına ve hastalara bayram ziyareti

03.05.2022 00:58
Son dakika: Vali Bilmez'den şehit mezarlarına ve hastalara bayram ziyareti

Son dakika haberi: Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit mezarlarına ve tedavisi devam eden hastalara bayram ziyaretinde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit mezarlarına ve tedavisi devam eden hastalara bayram ziyaretinde bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri, Yukarı Nurşin Camii'ndeki bayramlaşma programının ardından Akköprü Mezarlığına geldi. Burada güvenlik görevlilerini selamlayan Vali Bilmez, ardından şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Burada okunan duaların ardından Vali Bilmez, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Bilmez, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Burada sağlık çalışanları ve hastane yönetimin de bayramını tebrik eden Vali Bilmez, ardından hastalara ziyaret gerçekleşti. Hastaların bayramını kutlayan Vali Bilmez, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Vali Bilmez'e bayram ziyareti çerçevesinde eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman eşlik etti. - VAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Vali Bilmez'den şehit mezarlarına ve hastalara bayram ziyareti - Son Dakika


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