Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti - Son Dakika
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Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

26.03.2022 09:52
Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

Son dakika yerel haberine göre DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görev yaparken, geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Emniyet Müdürü Hayrettin Eren'in kızı Dr. Feyza Eren'e, Düzce Valisi Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görev yaparken, geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan Emniyet Müdürü Hayrettin Eren'in kızı Dr. Feyza Eren'e, Düzce Valisi Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaparken, 23 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında şehit olan 3. Sınıf emniyet müdürü Hayrettin Eren'in Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Dr. Feyza Eren'e Vali Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu. Vali Atay'a taziye ziyaretinde Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk eşlik etti. Vali Atay, Dr. Feyza Eren'e başsağlığı dilerken, her zaman yanlarında olduğunu belirtti. - DÜZCE

Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti
Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Kalp Krizi, Düzce, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti - Son Dakika
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