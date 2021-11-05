Son dakika yerel: Balıkesir Büyükşehir, hayvansever çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir, hayvansever çocukların yüzünü güldürdü

Büyükşehir, yılbaşından bu yana 30 ton mama kullandı

BALIKESİR - Yılbaşından bu yana sokak hayvanlarını beslemede yaklaşık 30 ton mama kullanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, harçlıklarından artırdıkları paralarla mahallelerindeki sokak kedilerini besleyen 13 yaşındaki hayvansever üç arkadaşın mama talebini yerine getirdi.

Gönderilen mamalara çok sevinen çocuklar, Başkan Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek gelen mamalar ve mama kaplarıyla kedilerini beslediler. Merkez Karesi ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki üç kafadar, hayvan sevgileriyle arkadaşlarına örnek oluyor. Ailelerinin verdikleri harçlıklardan artırdıkları paralarla mama alarak mahallelerindeki sokak kedilerini besleyen; Zeynep, Ecrin ve Sude Naz yağmurlu havalarda ve zor kış şartlarında dahi evlerinin yanında bulunan boş arsada oluşturdukları alanda, mahallenin kedilerine barınma imkanı sağlıyor ve besliyor. Harçlıkları yetmeyince, ailelerinin yardımıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'nden mama desteği talep eden kızlara, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla mama ve mama kabı gönderildi.

Harçlıklarıyla mama alarak kedilere bakıyorlar

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli personel tarafından kendilerine ulaştırılan mamaları teslim alan; Zeynep, Ecrin ve Sude Naz kedileri çok sevdiklerini belirterek ellerinden geldiğinde harçlıklarıyla onlara mama aldıklarını söyleyip konusunda kendilerine destek olan Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; il genelindeki kamu kurumları, hayvansever dernekler, ilçe belediyeleri ve kendi barınakları ve besleme noktalarında 2021 yılının başından bu yana yaklaşık 30 ton mama kulandı.

Büyükşehir gönüllülerle hareket ediyor

Sokak hayvanlarına yapılan yardımlarda gönüllülerle birlikte hareket etmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi ayrıca hizmete aldığı mobil veteriner kliniği Vetbüs ile de şehrin her yerinde can dostların genel sağlık taramalarını, aşılamalarını ve iç-dış parazit işlemlerini yapıyor.