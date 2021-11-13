Üye Girişi
Son dakika yerel: İçişleri Bakanı Soylu'dan Düzce Üniversitesi'ne övgü - Son Dakika

Son dakika yerel: İçişleri Bakanı Soylu'dan Düzce Üniversitesi'ne övgü

13.11.2021 00:17
Son dakika yerel: İçişleri Bakanı Soylu'dan Düzce Üniversitesi'ne övgü

Son dakika yerel haberi: Düzce depremi anma etkinlikleri kapsamında kente gelen ve bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Emeği Merkezi'deki Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DÜYEM) yeni ofisini ziyaret etti.

Düzce depremi anma etkinlikleri kapsamında kente gelen ve bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Emeği Merkezi'deki Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DÜYEM) yeni ofisini ziyaret etti.

Düzce programında Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yeni ofisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Merkez Müdürü Dr. Zeynep Seda Çavuş ve Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Zeynep Topcu Bilir tarafından karşılandı. Ziyarette; Düzce Valisi Cevdet Atay ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de yer aldı.

DÜYEM'in çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma programı kapsamında ürettiği lisanslı ürünler de hediye edildi. Soylu, Düzce Üniversitesi'nin çok güzel işler başardığını ifade ederek tebriklerini iletti. Sonrasında 65. Dönem T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - DÜZCE

Son dakika yerel: İçişleri Bakanı Soylu'dan Düzce Üniversitesi'ne övgü

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: İçişleri Bakanı Soylu'dan Düzce Üniversitesi'ne övgü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik 00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var 23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum 23:35 AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında 22:59 Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü 21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı 20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor

Son Dakika Haberleri
00:05 Hasta, istediği ilacı yazmayan aile hekimini darbetti! O anlar saniye saniye kamerada
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
00:02 Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
23:36 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
23:34 AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum
23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
23:17 PSG'de Messi krizi yaşanıyor! Sakatlığı geçmemesine rağmen bavullarını toplayıp ülkesine döndü
23:04 Doların 10 lirayı geçtiğini görenler sosyal medyadan tepki gösterdi! Paylaşımlar arka arkaya yapıldı
22:58 Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında
Hasta, istediği ilacı yazmayan aile hekimini darbetti! O anlar saniye saniye kamerada Hasta, istediği ilacı yazmayan aile hekimini darbetti! O anlar saniye saniye kamerada         
00:06
Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi         
00:03
Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü         
23:37
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 00:21:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: İçişleri Bakanı Soylu'dan Düzce Üniversitesi'ne övgü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement