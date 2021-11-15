Son dakika yerel: Şehitlerin ismi burada yeşerecek - Son Dakika

Eskişehir İz Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte dikilen her fidana bir şehidimizin ismi verildi.

Eskişehir İz Derneği Başkanı Özkan Değerlier ile İz Arama Kurtarma Başkanı Selçuk Uğurluel tarafından düzenlenen 'Geleceğe Nefes' fidan dikim etkinliği arama kurtarma gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti. Sarısungur mevkiinde gerçekleşen etkinlikte 200 adet fidan dikimi yapıldı. Dikilen fidanlara ayrı ayrı zamanlarda farklı yerlerde görevlerinin başında şehit düşenlerin isimleri verildi. Fidanlar şehitlerin ismiyle büyüyecek.

Konuyla ilgili konuşan İz Arama Kurtarma Başkanı Selçuk Uğurluel, 'Gelece Nefes' kampanyasına destek verdiklerini ifade etti. Yaklaşık 200 fidan diktiklerini belirten Uğurluel, "Bizler yeni bir derneğiz. Üyelerimiz ile birlikte böyle bir etkinliği düzenlemekten mutlu olduk. Bizim diktiğimiz fidanların bir anlamı olsun istedik. Hepsine bir şehidimizin adını verdik. Burada amacımız şehitlerimizin isimlerini burada yaşatmak. Ormanımızı sıklıkla kontrol edip fidanlarımızın büyümesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR