Son dakika yerel: Ürdün'de başarılı operasyonla ayrılan Yemenli siyam ikizleri evlerine döndü - Son Dakika

Yemen'de dünyaya gelen siyam ikizleri, Ürdün'de yapılan başarılı bir operasyonla ayrıldı. İkizler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Yemen'deki evlerine döndü.

İç savaşın yaşandığı Yemen'de 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen siyam ikizleri için aileni talebi üzerine Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri harekete geçti. Göğsünden ve karnından yapışık olan Ahmed ve Muhammed isimli ikizler kısa sürede, dünyaya geldikleri Yemen'in Sana kentinden Ürdün'e sevk edildi. İkizler, Temmuz ayında Ürdün'ün Başkenti Amman'da bulunan bir çocuk hastanesinde ameliyata alındı. Başarılı operasyonla ayrılan ikizler, aylar süren tedavilerinin ardından Yemen'deki evlerine döndü.

UNICEF Yemen Temsilcisi Philippe Duamelle konuya ilişkin açıklamasında, özel bağışçılar, tıbbi ekip ve Ürdünlü yetkililerin çabası sayesinde operasyonun başarılı geçtiğini ifade ederek, ikizlerin başarıyla ayrıldığını ancak Yemen'de binlerce çocuğun sesinin ne yazık ki duyulamadığını sözlerine ekledi. Duamelle, Yemendeki çocukların son dönemde yaşam, eğitim ve beslenme gibi temel haklarının korunmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu aktararak, Yemen'de barışın acil ve gerekli olduğunu sözlerine ekledi. - SANA