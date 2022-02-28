Son dakika yerel: Yolunu kaybeden yaşlı adama polis şefkati - Son Dakika
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Son dakika yerel: Yolunu kaybeden yaşlı adama polis şefkati

28.02.2022 10:08
Son dakika yerel: Yolunu kaybeden yaşlı adama polis şefkati

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekibinin, yolunu kaydeden yaşlı adamı evine kadar götürüp bırakması takdir topladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekibinin, yolunu kaydeden yaşlı adamı evine kadar götürüp bırakması takdir topladı.

Devriye ekipleri, ilçe merkezi genelindeki suç ve suç unsurlarıyla uğraşıp olaylara müdahale ederken, vatandaşa olan şefkatini de esirgemiyor. Yaşlı bir vatandaşın yardım talebine kısa sürede cevap verildi.

Silahtarağa Mahallesi'ndeki ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden ve telefonunun şarjı biten yaşlı vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda gideceği yeri bulamayınca çevredeki vatandaşlar aracılığıyla polisten yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede yaşlı adamın yanına gelen devriye ekipleri, polis otosuyla yaşlı adamı evine bıraktı.

Evini bulunca sevinen yaşlı adam, "Polisimizden Allah razı olsun evime kadar bıraktılar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Son dakika yerel: Yolunu kaybeden yaşlı adama polis şefkati

YORUMLAR
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Tekirdağ, Çorlu, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Yolunu kaybeden yaşlı adama polis şefkati - Son Dakika


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