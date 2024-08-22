Son süpürge ustaları teknolojiye direniyor - Son Dakika
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Son süpürge ustaları teknolojiye direniyor

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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki son süpürge ustaları, yok olmaya yüz tutan el süpürgeciliği mesleğini devam ettiriyor. Teknolojiye direnen Önder ailesi, el süpürgeciliği zanaatını yaşatmaya çalışıyor.

22.08.2024 09:26
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Son süpürge ustaları teknolojiye direniyor

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesindeki son süpürge ustaları, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan el süpürgeciliği mesleğini devam ettiriyor.

Çarşamba ilçesinde, teknolojiye inat el süpürgeciliğine devam eden Önder ailesi, kaybolmaya yüz tutan el süpürgeciliği zanaatını yaşatmaya çalışıyor. 59 yaşındaki Ahmet Önder ve kardeşi Metin Önder, yarım asırdır süpürgecilik mesleğini aynı tutkuyla devam ettiriyor. Yapımının zor, dikiminin ise zevkli olduğunu dile getiren ustalar, el emeği göz nuru süpürgelerin teknolojiye yenik düşmek üzere olduğunu ifade ettiler.

Teknolojiye direniyorlar

El süpürgeciliği mesleğinin son ustalarından olan Önder kardeşler, evlerinin altındaki atölyede yıllardır emek vererek sürdürdükleri el emeği mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor. Her bir süpürge, büyük bir özen ve emekle üretilerek satışa hazır hale getiriliyor. Haftada 200 süpürge yaptıklarını söyleyen Önder kardeşler, el emeği göz nuru süpürgelerini gramajına göre 100-110 TL arasında satışa sunuyorlar.

Mesleğin son ustaları

Yıllardır bu mesleği yaptıklarını söyleyen Ahmet ve Metin Önder kardeşler, süpürgecilik mesleğinin kendilerine babadan kalma bir meslek olduğunu dile getirdiler. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte son demlerini yaşayan el süpürgeciliği mesleğini 50 yıldır yaptığını söyleyen süpürge ustası Ahmet Önder, "Bu süpürgeler artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Ben çırak olarak başladığım bu işi yaklaşık 50 yıldır devam ettiriyorum. Baba mirası mesleğimizi ömrümüz yettiğince devam ettireceğiz. Ama maalesef teknoloji her şeyin önüne geçiyor. Yeni nesil de bu tarz mesleklere ilgi duymuyor. Dolayısıyla çırak yetiştiremiyoruz. Bizler bu mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonra mesleği devam ettirecek birileri de olmadığı için bu meslek de ne yazık ki unutulan meslekler arasında yerini alacaktır" dedi.

Son süpürge ustaları teknolojiye direniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son süpürge ustaları teknolojiye direniyor - Son Dakika

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