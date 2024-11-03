Sonbahar Renkleri Karagöl'de Canlanıyor - Son Dakika
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Sonbahar Renkleri Karagöl'de Canlanıyor

Sonbahar Renkleri Karagöl\'de Canlanıyor

Ankara'nın Karagöl Jeositi'nde sonbaharın güzelliklerini keşfeden vatandaşlar, doğanın tadını çıkarıyor.

03.11.2024 10:19
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Kasım ayının gelmesine rağmen yazdan kalma güne uyanan vatandaşlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte adeta rengarenk olan Karagöl Jeositi'ne giderek eşsiz doğa manzarasının tadını çıkardı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, sonbahar renklerine büründü. Hava durumunun mevsim şartları üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, gölün etrafındaki ağaçların büründüğü sarı ve yeşilin her tonunu görmek için Karagöl Jeositi'nin yolunu tuttu. Etrafı dağlar ve çeşitli ağaçlarla çevrili olan Karagöl'de sonbahar ile oluşan ve adeta tabloyu andıran ormanlar, dron ile görüntülendi.

"Güzel bir yer, Karagöl'ü seviyoruz"

Sıcaklıklar düşmeden önce bu güzel havayı son bir kere daha değerlendirmek ve oluşan rengarenk görüntüyü görmek istedikleri için Karagöl Jeositi'ne geldiklerini ifade eden Ziya Songül, "Güzel bir yer, Karagöl'ü seviyoruz. Biz de buraya hafta sonu için ailemizle ziyarete geldik. Ağaçların sararması bir taraftan mutluluk verici olmasına rağmen bir taraftan hüzün dolu, sonuçta yaz bitiyor. Bizim için de güzel bir görüntü, sonbaharı da seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz"

Şehir hayatından uzaklaşmak için her hafta sonu Karagöl Jeositi'ne geldiğini ifade eden Cenk Erduran, "En güzeli şu anda sonbahar ve kış arasıdır. Doğanın güzel görüntüsü, en güzeli olan odur. Her hafta sonu mümkün mertebe Ankara'nın yoğunluğundan ve stresinden kurtulmak için en güzel yer burası. Her zaman tavsiye ediyorum, gelip görülmesi lazım. Bizim için ise en güzeli gelenlerin giderken çöpünü alıp gitmesidir. Doğada yaşamak en güzeli. Ülkenin ilk oluşan taşlarıyla beraber buraya geliyorsunuz ve güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Bu hayatın en güzel şeyi, yaşamayı seven insanın bence burada olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben bu bölgeyi sosyal medyamda 'sonbaharın 50 tonu' diye paylaşıyorum"

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin doğa harikası bir yer olduğunu belirten Toğba Erduran ise, Karadeniz ikliminin bu bölgede etkisini gösterdiğini dile getirerek, "Biz burada temiz havayı yaşıyoruz. Bence herkes buraya kalabalık kadrolarla gelebilir ama en önemlisi birçok yer de pislik görüyoruz. Onları temizlemeleri ve çevreye özen göstermeleri çok önemli. Ben bu bölgeyi sosyal medyamda 'sonbaharın 50 tonu' diye paylaşıyorum. Gerçekten göz alıcı renkler, hepsi birbiriyle iç içe ve ben doğa manzaralarını çekmeyi de seviyorum. O yüzden vatandaşlar geldiklerinde bu bölgede gerçekten bir doğa şöleni yaşayacaklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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