Sorgun\'da SORDİ Market kuruluyor

Sorgun Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hem dayanışmayı büyütecek hem de yerel üretimi destekleyecek yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Kurulacak SORDİ Market ile ürettikleri sebze-meyveler alınacak vatandaşlara gıda ürünleri uygun şartlarla sunulacak.

Yozgat'ta ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Sorgun Belediyesi tarafından SORDİ Market kuruluyor. Markette gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok temel ihtiyaç ürünü, ihtiyaç sahiplerine uygun şartlarla sunulacak. Bu model sayesinde vatandaşların kendi emeğiyle ürettiği sebze ve meyvelerdeki üretim fazlası alınacak, karşılığında yağ, şeker, un gibi temel gıda ürünleri kendilerine ulaştırılacak. Böylece hem israfın önüne geçilecek, hem dayanışma güçlendirilecek hem de dezavantajlı kesimlere doğrudan ekonomik katkı sağlanacak.

SORDİ Market, İş Geliştirme Merkezi içerisinde hizmet verecek. - YOZGAT