Sorgun'da Ressam Ahmet Çetin'den Sinema Temalı Duvarlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sorgun'da Ressam Ahmet Çetin'den Sinema Temalı Duvarlar

Sorgun\'da Ressam Ahmet Çetin\'den Sinema Temalı Duvarlar

Ressam Ahmet Çetin, Türk sinemasının karakterlerini duvarlarda yaşatarak Sorgun'u renklendiriyor.

03.11.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ressam Ahmet Çetin, Türk sinemasının sevilen karakterlerini ve bazı portreleri duvarlarda yaşatıyor.

Küçük yaşlarda resim yeteneğini keşfeden ve bu tutkuyu mesleğe dönüştüren Ressam Ahmet Çetin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanatı ile birçok işletmenin ve kurumun duvarlarını renklendirdi. Çetin, özellikle memleketi Sorgun'daki kafe, restoran, mağaza ve kamu binalarında yaptığı resimlerle dikkat çekiyor. Çetin'in ilgi gören çalışması ise bir çay bahçesine Yeşilçam'ın unutulmaz film yıldızlarını resmettiği çalışma oldu. Türk sinemasının sevilen figürlerini duvarlarda yaşatan bu çay bahçesi, vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. Ahmet Çetin, çalışma yapacağı işletmelerden bazen belirli örnekler isterken, kimi zaman da özgürce hayal gücünü kullanarak eserler üretiyor. Bazı çalışmalarında geçmiş dönem heykel figürlerini modern sanatla birleştiren Çetin, ilerleyen zamanlarda Sorgun'un cadde ve sokaklarını da sanatıyla renklendirmeyi planlıyor.

Çetin, sanatı halka ulaştırmak istediğini belirterek, "Memleketimizin görünmeyen pek çok duvarı var. İstiyoruz ki o duvarlar resmedilsin, halka açılsın. Sanata ve ilçemize katkı sağlasın. Büyükşehirlerde olduğu gibi Sorgun'un da turistik bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Çetin, Sinema, Sorgun, Ressam, yozgat, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sorgun'da Ressam Ahmet Çetin'den Sinema Temalı Duvarlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
14:30 Özdağ’dan Soylu’ya: Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 16:43:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun'da Ressam Ahmet Çetin'den Sinema Temalı Duvarlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.