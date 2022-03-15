Sosyal Hizmet Günü'nün bu seneki teması: "Kimseyi geride bırakma" - Son Dakika

Bu sene "Yeni bir eko-sosyal dünyayı birlikte inşa etmek: Kimseyi geride bırakma" temasıyla gündeme gelen Dünya Sosyal Hizmet Günü'nde, sosyal hizmet mesleğinin birlikte çalıştığı dezavantajlı grupları da içerisine alan yeni bir sosyal düzenin oluşturulması amaçlanıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından "Dünya Sosyal Hizmet Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, sosyal hizmetin sosyal adaleti geliştirmek ve insan haklarını korumak yoluyla bireylerin, grupların ve toplumun iyilik halini ve refahını geliştirmeye katkı sunan mesleki bir disiplin olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Hastaların tıbbi tedaviden etkin şekilde yararlanabilmeleri için; sosyal hizmet uzmanları tarafından psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik problemler tespit edilerek, eşitlik ve sosyal adalet temelli yaklaşım ile uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde poliklinik, klinik, yoğun bakım ve acil servislerde tedavi gören ve sosyal hizmet müdahalesine gereksinim duyan hastalara, gerekli görülen sosyal hizmet müdahalesi uygulanmaktadır. Dünya Sosyal Hizmet Günü'nün, hastanemizde tedavi gören ve sosyal hizmet müdahalesine gereksinim duyan hastaların, hastanemizin sosyal hizmet birimine ulaşabilmesi amacıyla vesile olmasını ve gönüllülük esasıyla on dört sendir sürdürdüğümüz yardım uygulamalarının aktif şekilde devamını diliyoruz. Psikolojik, ekonomik, sosyal, fiziksel açıdan toplumdaki tüm dezavantajlı bireylere hizmet veren sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal hizmet camiasının Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutluyoruz." - ESKİŞEHİR