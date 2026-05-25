Sosyal Medya ile Kurbanlık Seçimi

25.05.2026 16:23
İzmir'de vatandaşlar, kurbanlık seçiminde sosyal medyayı kullanarak pazarları sanal ortamda geziyor.

İzmir'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürerken, vatandaşlar kurbanlık seçimi için sosyal medyaya yöneldi. Kurban pazarlarının nabzını sosyal medya platformlarında tutan satıcı ve içerik üreticisi, vatandaşların evlerinden çıkmadan tüm pazarları ekran başından gezdiğini belirtti.

İzmir'deki kurban pazarlarında bayram telaşı sürerken, pazarın en dikkat çeken isimlerinden biri hem kurban satıcılığı yapan hem de sosyal medyada ürettiği içeriklerle vatandaşlara rehberlik eden Ceyhan Ece oldu. İzmir ve çevresindeki pazarları gezerek kurbanlıkların ırklarını, fiyatlarını ve hangi bölgeden geldiklerini takipçileriyle paylaşan Ece, vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti.

"Vatandaşlarımız beni takip ederken bütün kurban pazarlarını gezmiş oluyor"

Sosyal medya içerik üreticisi Ceyhan Ece, "İnsanlarımız kendi bölgelerinden gelen hayvanları görmek, fiyatlarını öğrenmek ve ırkları tanımak ister. Biz de bunları gösteriyoruz, anlatıyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Kim hangi pazara yakınsa, fiyatlar kime uygunsa oraya gitsinler diye çabalıyoruz" dedi. Ece, "Vatandaşlarımızın, bu işle ilgilenen İzmir'in yüzde 70'i beni tüm sosyal medya platformlarımda takip ediyor diyebilirim. İstedikleri malları teyit edip, gidip alıp kestiriyorlar. Şunu net söylüyorum; vatandaşlarımız beni takip ederken aslında İzmir'deki bütün kurban pazarlarını gezmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvan 320 bin liradan alıcı bekliyor

Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 25 bin lira ile 40 bin lira arasında alıcı bulurken, büyükbaş hayvanlarda rakamlar oldukça yükseldi. Çorum Sungurlu'dan İzmir'e gelen bir büyükbaş satıcısı, bayrama iki gün kala satışların genel olarak iyi gittiğini ancak fiyatlardan dolayı vatandaşların zorlandığını belirterek, "Şu an çadırımızın en büyük hayvanı 820 kilo civarında. Buna 320 bin lira diyoruz ama pazarlık payımız var, 300 bine de vereceğiz" şeklinde konuştu.

Apartman yaşantısı, satışları arife ve birinci güne kaydırdı

Kemalpaşa Ulucak'tan gelerek pazarda küçükbaş hayvan satışı yapan Erkan Karabulut ise, asıl satışların arife ve bayramın birinci günü gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. İnsanların apartman yaşantısı nedeniyle kurbanlıkları erken alamadığını ve pazar yerlerindeki kesim hizmetlerinden faydalandığını belirten Karabulut, "25 liradan 40 liraya kadar mal satmaya çalışıyoruz ama vatandaşın denkleştirmesi çok zor. Pazar yerinin 70 bin lira kirası var, çoban, elektrik, su ve yem masrafları derken maliyetlerimiz çok yüksek. İster istemez bunu müşteriye yansıtıyoruz. Bu sene tatil uzun, insanların çoğu tatile gidiyor, bu yüzden biraz korkuyoruz açıkçası" dedi.

Vatandaş bütçesine göre pazar pazar geziyor

Pazarda kurbanlık arayışında olan vatandaşlar, bütçelerine en uygun hayvanı bulmak için kıyasıya pazarlık yapıyor. Pazar ziyareti sırasında fiyat araştırması yapan vatandaşlardan Nurgül Şen, "Her şey yerli yerince ama tabi ki vakti zamanı, her şey pahalı. Biz küçükbaş alacağız, bu zamanda büyükbaş hayvanı nerede alacaksın? Fiyatlar felaket" diyerek piyasanın durumunu özetledi. Kurbanlığını alan başka bir vatandaş ise 29 bin lira istenen bir koçu, kıyasıya geçen pazarlık sonucunda 26 bin 500 liraya aldığını ve fiyatların mevcut piyasaya göre normal olduğunu dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

