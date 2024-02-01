Sosyal Medya Uygulamalarının Yöneticileri ABD Senatosu\'nda İfade Verdi

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Meta, X, TikTok, Snapchat ve Discord sosyal medya uygulamalarının yöneticileri, çocukların çevrimiçi cinsel istismardan korunmasına yönelik bir ABD Senatosu oturumunda ifade verdi. Yeterli tedbir almamakla suçlanan yöneticiler zor anlar yaşadı.

Meta, X, TikTok, Snapchat ve Discord sosyal medya uygulamalarının yöneticileri çocukların çevrimiçi cinsel istismardan korunmasına yönelik bir ABD Senatosu oturumunda ifade verdi. Sosyal medyada istismara ve zorbalığa uğrayan çocukların aileleri tarafından da takip edilen oturumun başında konuşan Senato Adalet Komitesi Başkanı Dick Durbin "çoğu Amerikalı ailenin aklındaki bir konunun" ele alınacağını söyledi. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile insanların hayatlarının ve sosyal yaşamlarının değiştiğine vurgu yapan Durbin, sosyal medya uygulamalarının kötü niyetli insanlara "çocukları cinsel olarak istismar etmek için güçlü yeni araçlar sağladığını" ifade etti. Teknoloji şirketi yöneticilerinin her birinin çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına yönelik aldıkları tedbirleri anlattığı açılış konuşmalarının ardından ifadelere geçildi.

TikTok yöneticisine İsrail sorusu

Senatör Dick Durbin'in Snapchat CEO'su Evan Spiegel'e CSAM (Çocuk Cinsel İstismarı Materyali) ile mücadele konusunda aldıkları önlemleri sorması üzerine Spiegel CSAM ile ilgili bildirimlere genellikle 15 dakika içinde yanıt verdiklerini söyledi. Senatör Lindsey Graham ise İsrail'deki bir TikTok temsilcisinin istifasıyla ilgili son haberlere atıfta bulunarak, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'i İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili içerikler konusunda göreve çağırdı. Graham'a yanıt veren Chew, video paylaşım platformunda Hamas yanlısı ve anti-Semitik içeriğin yasak olduğunu söyledi.

İntihar sorusuna 5 yönetici de yanıt verdi

Senatör Chris Coons'un "Kendine zarar verme ya da intihar temalı paylaşımların sayısını ve bir paylaşımın kaldırılmadan önce aldığı toplam görüntülenme sayısını takip ediyor musunuz?" sorusuna ise 5 isim de ayrı ayrı yanıt verdi. Meta çatısı altında Facebook ve Instagram'ı yöneten Mark Zuckerberg bunu yapmadıklarını, ancak bu tür paylaşımların yaygınlığının takip edildiğini söylerken, X (Twitter) CEO'su Linda Yaccarino da 2023 yılında X'ten bir milyon benzer gönderinin kaldırıldığını vurguladı. TikTok CEO'su Shou Zi Chew de şirketin platformdan kaldırılan gönderileri kategorize ettiğini ve kayıt altına aldığını belirtti. Snapchat CEO'su Evan Spiegel ve Discord CEO'su Jason Citron ise Coons'un sorusuna "evet" yanıtını vermekle yetindi.

Zuckerberg'in sözleri gülüşmelere neden oldu

Oturumda zaman zaman komik anlar da yaşandı.

Mark Zuckerberg'in "Anladığım kadarıyla hiçbir cinsel içeriğe izin vermiyoruz" sözlerine Senatör Mike Lee'nin verdiği "Nasıl oluyormuş o?" yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu. Bunun üzerine Zuckerberg kaldırılan içeriklerin yaklaşık yüzde 99'unun yapay zeka tarafından tespit edildiğini ve Meta'nın bu alanda sektör lideri olduğuna inandığını söyledi. Senatör John Cornyn'nin TikTok CEO'su Shou Zi Chew'e ABD kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşıp paylaşmadıklarını sormasının ardından Chew ise "Çin hükümeti tarafından bizden herhangi bir veri talep edilmedi ve biz de bu verileri hiçbir zaman sağlamadık" ifadelerini kullandı.

"Yaşadıklarınız için üzgünüm"

Senatör Josh Hawley de Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'e "çocukların gördüğü zarardan sorumlu olup olmadığını" sordu. Hawley'in ayağa kalkarak oturumu izleyen aile üyelerinden özür dilemesini istemesi üzerine Zuckerberg, "Yaşadıklarınız için üzgünüm. Hiç kimse ailelerinizin yaşadığı şeyleri yaşamamalı. İşte bu yüzden bu kadar çok yatırım yapıyoruz. Hiç kimsenin ailelerinizin yaşadığı şeyleri yaşamaması için sektör çapında çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yasal düzenleme çağrısı yaptı

Yeniden söz alan Senatör Lindsey Graham salonda bulunan aileleri işaret ederek gerekli tedbirleri almadıkları için platform yöneticilerinin suçlu olduklarını savundu. Zuckerberg'e "Ellerin kanlı" diye hitap eden Graham ABD'de sosyal medya platformlarını dava edilmekten koruyan "Section 230" başlıklı yasal düzenlemenin derhal yürürlükten kaldırılması gerektiğini ifade etti. - WASHINGTON