Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücüye 40 Bin Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücüye 40 Bin Ceza

Bolu'da motosikletiyle kuralları ihlal eden çocuk sürücüye 40 bin 514 lira ceza kesildi.

11.03.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletiyle sosyal medyada şov yapmıştı: 40 bin lira para cezası kesildi

BOLU - Bolu'da kurallara aykırı motosikletiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan çocuk sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 40 bin 514 lira para cezası kesilirken, motosikleti trafikten men edildi.

Bolu'da gece saatlerinde 01 AEZ 865 plakalı motosikletiyle kuralları hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkartan C.A.Ö. isimli çocuk sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tepki yağan görüntülerin ardından Bolu Valiliği harekete geçti. Kazaya davetiye çıkartan sürücü, Karadere Caddesi üzerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, "sürücü belgesiz araç kullanmak, görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddelerinden 40 bin 514 lira tutarında trafik idari para cezası yazıldı.

"40 bin 514 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya paylaşımları ile vatandaşlarımız ve yayalarımız tarafından ihbara konu olan motosiklet, Karadere Caddesi Öğretmenevi önünde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmış; sürücüsüne Trafik Kanunu'nun, 'sürücü belgesiz araç kullanmak, görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek' maddelerinden 40 bin 514 lira tutarında trafik idari para cezası düzenlenmiş, bahse konu motosiklet trafikten men edilmiş, çekici marifetiyle Yediemin Otoparkına çekilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Medya, Çocuk, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücüye 40 Bin Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
“Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
09:19 “Siz misiniz muhbirlik yapan“ deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti "Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:09 Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 23:18:17. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücüye 40 Bin Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.