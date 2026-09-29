Soyer dahil 17 şüpheli için 348 milyon liralık zarar iddiasıyla iddianame hazırlandı

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 1008 sayfalık iddianame hazırlandı.

25 Eylül 2026 tarihli iddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Savcılık, 17 şüpheli hakkında dosya kapsamındaki delillere göre kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğunu belirterek, iddianamenin kabulünü ve şüphelilerin sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

İddianamede şüphelilere, konumlarına ve savcılığın değerlendirmesine göre, "zimmet", "zimmet suçuna yardım etme", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "nitelikli dolandırıcılık", "denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olma" ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na aykırılık suçlarından farklı isnatlar yöneltildi.

Başsavcılık, şüphelilerin savunmaları, bilirkişi raporları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, tutanak ve belgeler ile dosya kapsamındaki diğer kayıtları deliller arasında gösterdi.

SORUŞTURMANIN ODAĞI: S.S. İŞ İNSANLARI GAZİEMİR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

İddianamede soruşturmanın; kooperatifin zarara uğratıldığı, bağımsız villaların kimlere ve hangi koşullarda verildiğinin belli olmadığı, bazı villaların bir kısım kişilere ücretsiz tahsis edildiği, bazı üyelerden para alınmadığı, bazı üyelerden para alınmasına rağmen inşaat seviyesinin olması gereken seviyenin çok altında kaldığı ve inşaatların belirlenen sürede tamamlanmadığı iddiaları üzerine yürütüldüğü kaydedildi.

Savcılık ayrıca yüklenici şirketle gerekli koşulları sağlamadığı halde sözleşme imzalandığı, kooperatif yöneticileri ile kooperatifle iş yapan bazı şirketler arasında bağlantılar bulunduğu ve projenin kamuoyunda "İzmir Büyükşehir Belediyesi garantisi" altında gösterilerek üye toplandığı yönündeki iddiaları soruşturma konusu yaptı.

SOYER'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede, Tunç Soyer'in suçlamalara konu dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının yanı sıra İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi. Savcılık, Soyer'in belediye başkanlığı dönemindeki kamuoyu açıklamalarında, kooperatifler aracılığıyla yapılan inşaatların İzmir Büyükşehir Belediyesinin garantisi altında olduğu ve vatandaşların bu kooperatiflere güvenle üye olabilecekleri yönünde açıklamalar yaptığı belirtildi.

Bilirkişi raporlarında, kooperatif zararının oluştuğuna ilişkin tespitlere yer verildiğini belirten savcılık, Soyer'in İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle dosyada anlatılan hukuka aykırı olduğu ileri sürülen işlemlerden ve kooperatifte oluştuğu belirtilen zarardan "zimmet suçuna yardım eden" sıfatıyla sorumlu olduğu iddia edildi. Savcılık ayrıca İZBETON tarafından yapım işinin kooperatife devredilmesi sürecinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürerek, Soyer hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan da kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu kanısına varıldığını belirtti.

KAYA'YA "YÖNETİM KURULU KARARI OLMAKSIZIN DEVİR" SUÇLAMASI

İddianamenede, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'ya ilişkin değerlendirmede, yapım işinin kooperatife devredilmesi süreci üzerinde duruldu. Savcılık, dosyada yer alan raporlarda Kaya'ya kusur atfedildiğini, yapım işini kooperatife protokolle hukuka aykırı şekilde devrettiğini ve bu işlemi İZBETON Yönetim Kurulu kararı olmaksızın gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bu kapsamda Kaya'nın "zimmet suçuna yardım eden" sıfatıyla sorumlu olduğu değerlendirilirken, hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan da kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

ERKOL'UN YÖNETİM KURULUNDAKİ DÖNEMİ

İddianamede, Ümit Erkol'un 16 Şubat 2022 ile 28 Haziran 2024 tarihleri arasında kooperatif yönetim kurulunda fiilen görev yaptığı belirtildi. 16 Şubat 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ve 21 Şubat 2022 tarihli ticaret sicili tesciline göre S.D, Ümit Erkol ve E.P.K'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği ve müştereken temsile yetkili oldukları kaydedildi. Seçimde öngörülen görev süresi 16 Şubat 2026'ya kadar olmakla birlikte, iddianamede Erkol'un fiili görev süresinin 28 Haziran 2024'te sona erdiği belirtildi. Savcılık, Erkol'un, diğer şüphelilerle "eylem ve fikir birliği içerisinde" hareket ederek kooperatifte usul ve yasaya aykırı para çıkışları ve kasa açıkları oluşturduğunu ileri sürerek, hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğunu değerlendirdi.

ASLANOĞLU'NUN DENETÇİLİK DÖNEMİ VE ŞİRKETLERE YAPILAN ÖDEMELER

Şenol Aslanoğlu'nun 16 Şubat 2022 ile 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında kooperatifin denetim kurulunda görev yaptığı kaydedildi. Savcılık, bu dönemdeki mali kayıtların yanı sıra Aslanoğlu'yla bağlantılı olduğu belirtilen şirketlerle kooperatif arasındaki ticari ilişkileri de suçlamalar kapsamında değerlendirdi. İddianamenin Aslanoğlu hakkındaki değerlendirme bölümünde, kooperatif tarafından SmartStart Danışmanlık Eğitim ve Kiralama Limited Şirketine 2022'de 70 bin 474 lira 36 kuruş, 2023'te 576 bin 528 lira 60 kuruş ve 2024'te 478 bin 572 lira 86 kuruş ödeme yapıldığı belirtildi. İddianamenin zarar hesabı bölümünde ise SmartStart'a Nisan 2022-2024 döneminde yapılan 122 ödeme ayrı bir hesaplamaya tabi tutuldu. Bu hesaplamada, ödemelerin nominal toplamı, 1 milyon 327 bin 511 lira, Mart 2026 değerleriyle güncellenmiş karşılığı ise 2 milyon 698 bin 674 lira olarak gösterildi. Aslanoğlu hakkındaki son değerlendirme bölümünde ise ticari defter kayıtlarına ilişkin ayrı bir hesaplamada, SmartStart'a 2022-2024 yıllarında yapılan toplam ödeme 1 milyon 125 bin 575 lira 82 kuruş olarak belirtildi.

İddianamede ayrıca Aslanoğlu'yla bağlantılı olduğu belirtilen iş sağlığı ve güvenliği şirketine nominal 811 bin 921 lira ödeme yapıldığı yönündeki zarar hesabına yer verildi. Ancak bu kalemde aylık ödeme tarihlerinin belgede bulunmadığı ve yaklaşık 2.500 seviyesinde tahmini ortalama endeks kullanıldığı belirtildi. Bu tutarın Mart 2026 değerleriyle karşılığı 1 milyon 671 bin 50 lira olarak hesaplandı. Savcılık, MASAK raporunda Aslanoğlu'nun 2022, 2023 ve 2024 yıllarında banka hesaplarında diğer yıllara kıyasla yüksek miktarda para giriş ve çıkışı bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Bu ve dosyada belirtilen diğer hususlara dayanarak Aslanoğlu'nun kooperatif zararlarından sorumlu olduğu ve zimmet suçunu işlediği ileri sürüldü. Savcılık ayrıca Aslanoğlu'nun kooperatifle ticari muamelede bulunduğu gerekçesiyle 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 59/6. maddesine muhalefet ettiğini ve bu nedenle aynı Kanun'un Ek 2. maddesi kapsamında hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğunu değerlendirdi.

ZARAR HESABINDA 348 MİLYON LİRAYI AŞAN "ASGARİ GENEL TOPLAM"

İddianamede, kooperatifin uğradığı ileri sürülen zarara ilişkin hesaplamalar, "belgeden doğrudan alınan kesin değerler", "tahmini endeksle hesaplanan değerler" ve "bilirkişi hesabını bekleyen kalemler" olarak üç gruba ayrıldı. Birinci grupta, Mart 2026 değerleriyle Casamar'a yapılan avanslar ile hak edişler arasındaki net fark 69 milyon 456 bin 94 lira, malzeme ve ekipman kalemi 22 milyon 946 bin 52 lira, SmartStart ödemeleri 2 milyon 698 bin 674 lira, yapılmadığı belirtilen inşaatın Bakanlık 4C birim maliyeti üzerinden hesaplanan karşılığı 179 milyon 933 bin 400 lira ve 11 villaya ilişkin ödeme açıkları 18 milyon 532 bin 102 lira olarak gösterildi.

İddianamedeki "Grup 1" toplamı Mart 2026 değerleriyle 293 milyon 566 bin 322 lira olarak hesaplandı. Tahmini endeks kullanılan ikinci grupta; iş sağlığı ve güvenliği firması, KDV ve kurumlar vergisi, satış ofisi-reklam-danışmanlık giderleri ve araç kiralama kalemlerinin Mart 2026 değerleriyle toplamı,34 milyon 25 bin 623 lira olarak hesaplandı.

Bilirkişi hesabını bekleyen üçüncü grupta ise fiyat farkı yöntemi değişikliği için yaklaşık 10 milyon liranın üzerinde, vinç ve ekipman giderleri için yaklaşık 5 milyon liranın üzerinde ve villa ile 3+1 konutlar arasındaki fiyat farkı için yaklaşık 5,5 milyon liranın üzerinde olmak üzere nominal olarak yaklaşık 20,5 milyon liranın üzerinde tutar gösterildi. İddianamenin tablosunda "asgari genel toplam", Haziran 2024 değerleriyle yaklaşık 242 milyon 545 bin 768 liranın, Mart 2026 değerleriyle ise yaklaşık 348 milyon 91 bin 945 liranın üzerinde gösterildi.

SAVCILIK 17 ŞÜPHELİNİN AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savcılık, dosyadaki bilirkişi raporları, beyanlar, MASAK raporu, tutanaklar ve diğer belgeler doğrultusunda, 17 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu sonucuna vardı. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın "zimmet suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 14 yıla kadar, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da da bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından toplam 20 yıla kadar cezalandırma talebinde bulunuldu. Diğer 4 şüpheli hakkında ise nitelikli dolandırıcılık, zimmete yardım ve denetim görevini ihmal suçlarından 6 yıldan 16 yıl aralığında değişen hapis cezaları talep edildi. İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.