Soyer, Urla Enginar Festivalinde Üretici ve Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Soyer, Urla Enginar Festivalinde Üretici ve Esnafla Buluştu

07.05.2022 00:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8. Uluslararası Urla Enginar Festivali’nde üretici ve esnafla buluştu. Başkan Tunç Soyer, festivalin Eylül ayında İzmir’de yapılacak uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu ile taçlanacağını ifade ederek, “İzmir’in olağanüstü lezzetleri dünyayla buluşacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8. Uluslararası Urla Enginar Festivali'nde üretici ve esnafla buluştu. Başkan Tunç Soyer, festivalin eylül ayında İzmir'de yapılacak uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu ile taçlanacağını ifade ederek, "İzmir'in olağanüstü lezzetleri dünyayla buluşacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yarımada'nın kalkınma stratejisinde önemli yer tutan ürünlerden enginarın tanıtılması amacıyla düzenlenen 8.Uluslararası Urla Enginar Festivali'nde üretici ve esnafla bir araya geldi. İki yıllık pandemi döneminin ardından bu yıl 6- 8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivali ziyaret eden Başkan Tunç Soyer'e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Tacettin Bayır, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, muhtarlar, kooperatif başkanları eşlik etti.

Başkan Tunç Soyer Urla Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve tarihi Urla sokaklarını renklendiren festivalin stantlarını ziyaret etti. Özellikle şehir dışından gelen yurttaşlar başta olmak üzere çocuklar ve Urlalılar Soyer'e yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin üretici için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Soyer, Eylül ayında İzmir'in ev sahipliği yapacağı Terra Madre Anadolu fuarıyla İzmir'in gastronomisinin dünyaya açılacağını söyledi. Soyer, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bir yandan üreticimizin ürettiklerini satabiliyor olmaları son derece önemli. Herkesin yüzünde o umudu ve mutluluğu görüyoruz. Uluslararası Urla Enginar Festivali'ni çok daha yükseklere taşıyacağız. Sadece Urla'nın değil İzmir'in tüm zenginliklerini Terra Madre ile büyüteceğiz. Az kaldı. Eylül ayı için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bu olağanüstü lezzetler dünyayla buluşacak" diye konuştu.

Soyer, Urla Enginar Festivalinde Üretici ve Esnafla Buluştu
Soyer, Urla Enginar Festivalinde Üretici ve Esnafla Buluştu
Soyer, Urla Enginar Festivalinde Üretici ve Esnafla Buluştu
Soyer, Urla Enginar Festivalinde Üretici ve Esnafla Buluştu

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Tunç Soyer, Gastronomi, Eylül, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Soyer, Urla Enginar Festivalinde Üretici ve Esnafla Buluştu - Son Dakika


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