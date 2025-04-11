Spil Dağı'nda Nisan Ayında Kar Yağışı

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

MANİSA - Hava sıcaklıklarının sıfırın altının düşmesi ile birlikte Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı günübirlik piknik alanında kar kalınlığı yer yer 2 santimetre ulaştı. Zirveye doğru 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Manisa, bir yandan don afetiyle mücadele ederken bir yandan da şehrin yüksek kesimleri 10 yıl sonra kar yağışına tanıklık etti. Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı da yıllar sonra nisan ayında kar altında kaldı.

En son 10 yıl önce 10 Nisan 2015'te kar yağan ve kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşan Spil Dağı Milli Parkı'nda bu yıl ise 11 Nisan'da kar yağışı gerçekleşti ve kar kalınlığı 2 santimetre oldu.