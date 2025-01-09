Spor AŞ'nin spor hizmetleri sabah başlayıp gece saatlerine kadar uzadı - Son Dakika
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Spor AŞ'nin spor hizmetleri sabah başlayıp gece saatlerine kadar uzadı

Spor AŞ\'nin spor hizmetleri sabah başlayıp gece saatlerine kadar uzadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla, Altın Bayrak ödüllü spor şehrinde, Engelsiz Yaşam Merkezi yanındaki kapalı tenis kortu ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sağlıklı yaşam merkezi tesislerinde hizmet saatlerini genişletti.

09.01.2025 11:14  Güncelleme: 11:15
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla, Altın Bayrak ödüllü spor şehrinde, Engelsiz Yaşam Merkezi yanındaki kapalı tenis kortu ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sağlıklı yaşam merkezi tesislerinde hizmet saatlerini genişletti.

2024 Yılı En İyi Avrupa Spor Şehri ödülünü kazanan Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde gençlere ve tüm şehre yönelik spor projelerini aralıksız olarak hayata geçirmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, şehirdeki spor tesisleri, vatandaşlara daha geniş bir hizmet aralığı sunmak için yeni düzenlemelere gitti.

Engelsiz Yaşam Merkezi yanında yer alan kapalı tenis kortu sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kapalı tenis kortu, normalde akşam saat 22.00'de kapanırken, yapılan yeni düzenleme ile gece seansları 22.00 ve 23.00'a kadar uzatıldı. Artık vatandaşlar, 00.00'a kadar tenis oynama fırsatına sahip olacak.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yeni seansların kayıtları başladı

Öte yandan, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, spor alanları ve sosyal tesislerle donatılırken, Sağlıklı Yaşam Merkezi de sabah saatlerinde yapılan değişikliklerle daha erken saatlerde açılıyor. Daha önce 09.00'da başlayan seanslar, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 06.00 ve 07.30 saatlerinde de başlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu yeni seanslar için kayıtlar başlarken, seanslar da 13 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarı ile başlayacak.

Bu yenilikler, spor yapmak isteyen herkes için daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor. Başkan Büyükkılıç'ın, Kayseri'yi sporda daha ileriye taşımak amacıyla yaptığı bu yatırımlar, şehri her geçen gün daha da cazip bir spor merkezi haline getiriyor. Kayseri, Altın Bayrak ödülünün hakkını vermeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Spor AŞ'nin spor hizmetleri sabah başlayıp gece saatlerine kadar uzadı - Son Dakika

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