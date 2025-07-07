Sporcularla İlham Dolu Buluşma

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük'te antrenman yapan genç sporcularla bir araya geldi.

Aynı zamanda milli güreşçi kimliğiyle tanınan Demir, sporculara hem tecrübelerini aktardı hem de ilham dolu bir buluşma gerçekleştirdi. Bozüyük Spor Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Ramazan Demir gençlerle birebir ilgilenerek onların antrenman süreçlerine tanıklık etti. Genç sporculara kendi milli güreş kariyerinden kesitler sunan Demir, başarıya giden yolda disiplin, azim ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, sporun sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda karakter gelişimini de desteklediğini belirten Demir, "Bugün burada olmak, genç sporcularımızla aynı havayı solumak benim için büyük bir gurur. Sporun birleştirici gücüyle daha güçlü bir nesil yetiştiriyoruz" dedi.

Sporcuların motivasyonunu artıran bu anlamlı ziyaret, antrenörler ve gençler tarafından memnuniyetle karşılandı. - BİLECİK