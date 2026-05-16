Sporla Gelecekleri Şekillendiriyorlar

16.05.2026 12:11
Öğrencilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutan Akif Efe, gönüllü spor etkinlikleriyle başarılar kazanıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Akif Efe (38), 13 yıldır okul çıkışlarında gönüllü olarak öğrencileri sporla buluşturuyor. Ders bitiminin ardından okulun spor salonunda öğrencileriyle bir araya gelen Efe, futsal, basketbol, bocce, badminton, masa tenisi, bilek güreşi ve dart gibi birçok branşta öğrencilerle birlikte antrenman yaparak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına katkı sağlıyor.

Okul çıkışında evine gitmek yerine öğrencileriyle spor salonunda vakit geçiren Akif Efe, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar gönüllü olarak spor faaliyetlerine katılan öğrencilerle hem spor yapıyor hem de gençlerin sosyal gelişimine destek oluyor. Öğrencilerin herhangi bir zorunluluk olmadan kendi istekleriyle okul sonrası spor salonuna gelmesi dikkat çekerken, spor faaliyetleri sayesinde gençlerin okul dışında daha verimli vakit geçirdiği belirtiliyor.

Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 220 öğrenci spor faaliyetlerine dahil edilirken, öğrenciler il ve bölge genelinde düzenlenen müsabakalarda da önemli başarılar kazandı. Okulun kız futsal takımı il ve bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazanırken, dart takımının il ikincisi olduğu, bocce takımının ise il birinciliği elde etti. Bilek güreşi branşında da birçok öğrencinin Türkiye dereceleri aldığı öğrenildi.

"Amacımız öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporla birleştirmek"

Okul çıkışlarında gönüllü olarak öğrencilerle birlikte sportif faaliyetler yaptıklarını belirten Tevfik İleri Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Akif Efe, "Okulumuzda yaklaşık olarak 220 öğrenciyi sporla buluşturduk. Basketboldan bocceye, atletizmden futsala kadar birçok branşta öğrencilerimiz bu müsabakalara katıldılar. Sporun birleştirici rolünü kendi çevrelerinde de gösterdiler. Amacımız burada dediğimiz gibi öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporla birleştirmek. Okuldan sonra yapmış olduğumuz bu çalışmalar sonucunda il genelinde birçok başarı elde ettik. Futsal takımımız il birincisi oldu, bölge birincisi oldu. Türkiye yarı finallerine Şanlıurfa'ya kadar gittik. Biz bir Anadolu Lisesi olarak sporun bağlaştırıcı rolüyle buralara kadar yükseldik. Bununla beraber dart takımımız ilde yapılan müsabakalarda il ikincisi oldu. Bununla beraber bocce takımımız il birincisi oldu. Bilek güreşi alanında birçok sporcumuz Türkiye derecelerine kadar gittiler. Bunlardaki amacımız çocukları sporla birleştirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktı. Bunun meyvesini de biz çeşitli branşlarda derece elde ederek almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz"

12'nci sınıf öğrencisi İrem Turan da gönüllü olarak katıldığı spor faaliyetlerinden büyük keyif aldığını belirterek, "Biz burada okul dışında, derslerimiz dışında gelip spor faaliyetlerine katılıyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz. Spora yöneliyoruz" diye konuştu.

"Yaptığımız antrenmanlar neticesinde bölge birinciliği elde ettim"

9'uncu sınıf öğrencisi Alparslan Topaloğlu ise spor sayesinde zamanlarını verimli geçirdiklerini ifade ederek, "Bilek güreşiyle uğraşıyorum. Okuldan geriye kalan vakitlerimizle gelip burada bilek güreşi yapıyoruz. Akif Hoca sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Yaptığımız antrenmanlar neticesinde bölge birinciliği elde ettim. Kötü alışkanlıklardan uzak duruyorum. Derslerime çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

