Squid Game Oyuncusu O Yeong-Su Cinsel Taciz Davasında Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Dünyaca ünlü Squid Game dizisinin başarılı oyuncusu ve Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli oyuncu olan O Yeong-Su, cinsel taciz davasında 8 aylık ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyayı kasıp kavuran 100 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde oynayan 79 yaşındaki O Yeong-Su, yargılandığı cinsel taciz davasında hüküm giydi. O Yeong-Su, Güney Kore'nin Seongnam kentindeki mahkemede görülen duruşmada cinsel istismar suçundan ertelemeli 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Yeong-Su, cinsel şiddet eğitimine de katılacak.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan oyuncu, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Yargıç Jeong Yeon-ju yaptığı açıklamada, mağdurun saldırıya ilişkin kayıtlarının ve iddiaların "tutarlı" olduğunu ve "bunları gerçekten yaşamadan yapılamayacak ifadeler" olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu hakkındaki dava, 2017 yılında bir tiyatro performansı için yaşadığı kırsal bölgede bir kadına 2 kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 2022 yılında açılmıştı.

Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli oyuncu

Squid Game dizisi, 2021 yılında yayınlanmasının ardından adını kitlelere duyururken, dizide rol alan O Yeong-Su, Altın Küre ödülünü kazanan ilk Güney Koreli aktör olmuştu. - SEUL