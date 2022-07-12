Srebrenica Soykırımı'nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: "27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı" - Son Dakika
Üye Girişi

Srebrenica Soykırımı'nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: "27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı"

12.07.2022 02:09
Srebrenica Soykırımı'nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: "27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı"

Srebrenica Soykırımı'nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: "27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı" Bayrampaşa'da Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın yıl dönümünde anma programı düzenlendi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenica Boşnak...

Srebrenica Soykırımı'nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: "27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı"

Bayrampaşa'da Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın yıl dönümünde anma programı düzenlendi

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın 27'nci yıl dönümünde Bayrampaşa'daki şehitler anıtına karanfil bıraktı. Buranın ardından kürsüde konuşma yapan Başkan Şentop, "27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı. O soykırımda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın 27'inci yıl dönümünden dolayı bir anma programa düzenledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katılımıyla, Bayrampaşa'da yaşayan yüzlerce göçmen vatandaş ellerinde Bosna Hersek ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. 'Srebrenica Boşnak Soykırımını Unutmadık!' yazılı pankartlarla metrelerce yol yürüyen kalabalık, Bayrampaşa Şehir Parkı'na geldi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından, Bayrampaşa Şehir Parkı'nda saat 19.00'da 8372 Srebrenica şehidi anısına dikilen anıtın açılışı öncesinde bir anma programı düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, TBMM Başkanvekili Celal Adan, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda kürsü konuşmalarının ardından Srebrenica şehitleri için dikilen anıtın açılışına geçildi. Kurdele kesiminden sonra programa katılanlar anıt önünde toplu fotoğraf çektirerek, anıta karanfil bıraktı. Anıtı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da anıtın önüne gelerek karanfil bıraktı. Daha sonra ise Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde bayramlaşma merasimi düzenlendi.

'Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır'

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bosna Hersek başta olmak üzere tüm Balkanlarda, yaşanan tüm acılara ve adaletsizliğe rağmen, barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşam ikliminin oluşması için ülkemizin ve Bayrampaşa'mızın yapmış olduğu tüm çalışmalar takdire şayandır. 2005 yılından bu yana 'Bereket Konvoyu'muzla gönül sofralarımızda binlerce soydaşımızı ve kardeşimizi bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık. Öyle bir zulüm yaptılar ki 8372 Müslümanı parçaladılar. Aliya İzzet Begoviç'in bir sözü var. Diyor ki, 'Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır'" dedi.

'Türkiye, böyle hadise yaşandığı zaman Karabağ'da aldığı pozisyonu almaktan çekinmeyecektir'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Demokrasiyi, insan hayatına saygıyı, kadının masumiyetine olan saygıyı, bir helvadan bir put haline getirip istedikleri zaman yedikleri, ama kendileri olduğu zaman istedikleri zaman da uyguladıkları bir gündür 12 Temmuz 1995. Burada yaşana tek kelimeyle vahşettir, soykırımdır, insanlığın hiçe sayılmasıdır. Bundan sonra Türkiye, böyle hadise yaşandığı zaman Karabağ'da aldığı pozisyonu almaktan çekinmeyecektir" diye konuştu.

'Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Dünya ve insanlık tarihinin en büyük, en alçak soykırımlarından birini bugün anıyoruz. O soykırımda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı. Bugün bu hatırlamanın bir anıtla da kalıcı hale getirilmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop, Bayrampaşa'daki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti Srebrenitsa soykırımının 27. yılı Srebrenitsa soykırımının 27. yılı
Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Srebrenica Soykırımı'nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: '27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 02:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: Srebrenica Soykırımı'nın yıl dönümünde konuşan TBMM Başkanı Şentop: "27 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşana bu soykırım, tarihin en alçak soykırımı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement