Starax Fabrikasında Protesto Şoku - Son Dakika
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Starax Fabrikasında Protesto Şoku

Starax Fabrikasında Protesto Şoku

İşten çıkarılan işçiler, eylem alanında dökülen tezeklerle karşılaştı, sendika hareketi kınandı.

13.11.2024 17:01
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Starax Mutfak Aletleri Fabrikası'nda işten çıkarılan işçiler için eylem yapan Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, sabah çadır alanına geldiklerinde dökülmüş tezeklerle karşılaştı.

Türk Metal Sendikası Kapaklı Şubesi, Starax Mutfak Aletleri Fabrikası'nda işten çıkarılmalara ve sendikal haklarının engellendiği iddialarına karşı geçtiğimiz hafta fabrika önünde bir çadır kurarak eylem başlatmıştı. Sabah saatlerinde eylem alanına gelen işçiler, çadırlarının önüne dökülmüş tezekleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Konu hakkında konuşan Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden, "Bu hareket ne insanlığa ne işverenliğe sığar" dedi. Özden, "Bizler emekçi kardeşlerimiz için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir hareket bizi yıldıramayacak" ifadelerini kullanarak yapılan hareketi kınadığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Starax Fabrikasında Protesto Şoku - Son Dakika

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