AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir, STK Temsilcileriyle Buluştu

STK temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek "İnşallah bu meclislerle, sizlerle beraber Bağcılar'ımızın gelişimine hep birlikte çok büyük imzalar atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut belediye başkanı Abdullah Özdemir, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Toplumun her kesiminden vatandaşın sevgisini ve güvenini kazanan Özdemir, gittiği her yerde ilgiyle karşılanıyor. Özdemir, dün akşam Bağcılar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen programda dernek ve vakıflardan oluşan STK mensupları yoğun ilgi gösterdi.

"STK İletişim Merkezi'ni hizmete sunduk"

STK'ların önemine vurgu yapan Özdemir, "Böylesine güzel bir topluluğa hem Bağcılar'ımıza hem de bize bahşettiği için Allah'a hamdediyoruz. Yine yeniden Bağcılar Belediye Başkanı adaylık sürecinde yanımızda olan Bağcılar'ımızın güzel insanlarına, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli mensuplarına ve komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum. İlk göreve geldiğimiz gün STK İletişim Merkezi'mizi kurmanın kararını aldım. ve ardından da hizmete sunduk. Hamdolsun gönül coğrafyamızın kıymetli mensuplarımızla yapılan çalışmalar vesilesiyle ne kadar önemli bir sürece katkı sunduğumuzu görmüş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de STK'larımızın merkezlerinin akademik bir yönünün olmasını da önemsiyoruz. Dinamizmi olan gençlerin, toplumun vicdanı olan hanımefendilerin dernekler içerisinde olmasını çok önemsiyorum. Bu vesileyle bütün STK'larımızı gençlik kollarını, kadın kollarını kurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Bağcılar'ın gelişimi için hep birlikte çok büyük imzalar atacağız"

Desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkürlerini sunan Özdemir, "İnşallah bu meclislerle, sizlerle beraber Bağcılar'ımızın gelişimine hep birlikte çok büyük imzalar atacağız" dedi. - İSTANBUL