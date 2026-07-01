Depremde hayat kurtaran STM DAR uluslararası sahnede

6 Şubat depremlerinde 50'den fazla kişinin enkaz altındaki yerini tespit ederek sağ kurtarılmasına katkı sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, ilk yurt dışı operasyonel görevini Venezuela'da üstlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı DAK ekipleri, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde milli sistemi kullanıyor.

Türk savunma sanayi şirketi STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, ilk uluslararası operasyonel görevini Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında gerçekleştiriyor. Venezuela'da yaşanan depremlerin ardından bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) timleri, enkaz altında yaşam belirtisi tespitine yönelik faaliyetlerinde STM DAR sistemini aktif olarak kullanıyor.

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan milli sistem, 50'den fazla kişinin enkaz altındaki konumunun tespit edilerek sağ olarak kurtarılmasına katkı sağlamıştı. Venezuela'daki görevle birlikte DAR, ilk kez yurt dışında ve uluslararası bir operasyonel görevde kullanılmış oldu.

Beş kurumun envanterinde yer alıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan STM DAR sistemi, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Erzincan İl Özel İdaresi tarafından da kullanılıyor.

Askeri ve sivil görevlerde kullanılabiliyor

Ultra Geniş Bant (UGB) sinyalleriyle çalışan sistem, görsel erişimin bulunmadığı kapalı alanlarda sabit ve hareketli hedeflerin konum bilgilerini iki boyutlu olarak tespit edebiliyor. DAR, rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra deprem, çığ ve yangın gibi afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da kullanılabiliyor.

Nefes hareketini algılıyor

Yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığındaki sistem, enkaz altında bulunan kişilerin nefes alıp vermesi sırasında oluşan göğüs ile el-kol hareketleri gibi mikro ve makro hareketleri algılayarak yer tespiti yapabiliyor. Yaydığı radyo frekans (RF) sinyalleri sayesinde engelin arkasında canlı bulunup bulunmadığını anlık olarak kullanıcıya aktarabilen sistem, canlının bulunduğu nokta ile yaklaşık derinliğini de belirleyebiliyor.

Tek personel tarafından taşınabilecek şekilde tasarlanan STM DAR, tripod benzeri ekipmanlarla hedef bölgeye yerleştirilebiliyor ve tablet bilgisayar üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Batarya sistemi sayesinde 4 saatin üzerinde kesintisiz görev yapabilen milli teknoloji, afet bölgelerinde arama kurtarma ekiplerine önemli kabiliyet sağlıyor. - ANKARA